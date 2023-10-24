ВМС Ізраїлю завдали удару по водолазах ХАМАС, які намагались пробратися на ізраїльський берег - ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Кілька терористів ХАМАС, які намагалися проникнути в Ізраїль із сектора Газа через море, були вбиті ізраїльськими військово-морськими силами, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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Армія оборони Ізраїлю не уточнює, скільки водолазів ХАМАС намагалися проникнути в Ізраїль, але ЗМІ повідомляють, що щонайменше чотири терористи були вбиті.
В одному звіті йдеться про 8 убитих терористів ХАМАС.
Під час інциденту в прикордонних населених пунктах Зікім і Кармія пролунала тривога про ймовірне проникнення.
ЦАХАЛ заявляє, що винищувач також завдав авіаудару по комплексу, звідки вирушили терористи.
Сили продовжують сканувати територію, додає ЦАХАЛ.
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