ВМС Израиля нанесли удар по водолазам ХАМАС, которые пытались пробраться на израильский берег - ЦАХАЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Несколько террористов ХАМАС, которые пытались проникнуть в Израиль из сектора Газа через море, были убиты израильскими военно-морскими силами, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Армия обороны Израиля не уточняет, сколько водолазов ХАМАС пытались проникнуть в Израиль, но СМИ сообщают, что по меньшей мере четыре террориста были убиты.
В одном отчете говорится о 8 убитых террористах ХАМАС.
Во время инцидента в приграничных населенных пунктах Зиким и Кармия прозвучала тревога о возможном проникновении.
ЦАХАЛ заявляет, что истребитель также нанес авиаудар по комплексу, откуда отправились террористы.
Силы продолжают сканировать территорию, добавляет ЦАХАЛ.
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