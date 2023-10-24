ВМС Израиля нанесли удар по водолазам ХАМАС, которые пытались пробраться на израильский берег - ЦАХАЛ

Детали

Армия обороны Израиля не уточняет, сколько водолазов ХАМАС пытались проникнуть в Израиль, но СМИ сообщают, что по меньшей мере четыре террориста были убиты.

В одном отчете говорится о 8 убитых террористах ХАМАС.

Во время инцидента в приграничных населенных пунктах Зиким и Кармия прозвучала тревога о возможном проникновении.

ЦАХАЛ заявляет, что истребитель также нанес авиаудар по комплексу, откуда отправились террористы.

Силы продолжают сканировать территорию, добавляет ЦАХАЛ.

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