Премьер-министр Италии объявил об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. После атаки на партнера по коалиции Сальвини премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что предлагает свою отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Так, Сальвини, лидер националистической партии "Лига", заявил о недоверии к Конте. Он сказал, что больше не может работать со своими партнерами по коалиции "Пять звезд". После этого, 20 августа, на заседании Сената, то есть парламента страны, премьер-министр Италии заявил:
"Пользуясь случаем, объявляю, что хочу подать в свою отставку как глава правительства".
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Напомним, в начале августа вице-премьер Италии и лидер правой партии "Лига" Сальвини выступил за досрочные выбор .
После этого правящая в Италии правая партия "Лига" выдвинула вотум недоверия правительству Джузеппе Конте.
На сегодня было назначено рассмотрение итальянским парламентом вотума недоверия правительству премьер-министра.