Віце-прем'єр і глава МВС Італії вважає Путіна великим президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав Володимира Путіна великим президентом. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ANSA.
"Я працюватиму над тим, щоб відносини (Італії) з Росією знову стали добрими. Путін - великий президент. І я говорю так, тому що я так вважаю, а не тому, що мені заплатили, як пишуть багато газет", - заявив Сальвини, який також є лідером партії "Ліга".
Політик також високо оцінив діяльність президента США Дональда Трампа, президента Бразилії Жаїра Болсонару і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Нагадаємо, політики ультраправої партії "Ліга Півночі" віце-прем’єра Італії Маттео Сальвіні вели переговори про фінансування з представниками Кремля. Про це повідомляв Buzzfeed, в розпорядженні якого є аудіозапис зустрічі італійців з росіянами в Москві.