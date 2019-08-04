Віце-прем'єр і глава МВС Італії вважає Путіна великим президентом

"Я працюватиму над тим, щоб відносини (Італії) з Росією знову стали добрими. Путін - великий президент. І я говорю так, тому що я так вважаю, а не тому, що мені заплатили, як пишуть багато газет", - заявив Сальвини, який також є лідером партії "Ліга".

Політик також високо оцінив діяльність президента США Дональда Трампа, президента Бразилії Жаїра Болсонару і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, політики ультраправої партії "Ліга Півночі" віце-прем’єра Італії Маттео Сальвіні вели переговори про фінансування з представниками Кремля. Про це повідомляв Buzzfeed, в розпорядженні якого є аудіозапис зустрічі італійців з росіянами в Москві.