Вице-премьер и глава МВД Италии считает Путина великим президентом

"Я буду работать над тем, чтобы отношения (Италии) с Россией снова стали хорошими. Путин - великий президент. И я говорю так, потому что я так считаю, а не потому, что мне заплатили, как пишут многие газеты", - заявил Сальвини, который также является лидером партии "Лига".

Политик также высоко оценил деятельность президента США Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, политики ультраправой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Сальвини вели переговоры о финансировании с представителями Кремля. Об этом сообщал Buzzfeed, в распоряжении которого есть аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве.