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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 105261 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133881 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142881 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129254 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129872 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Вице-премьер и глава МВД Италии считает Путина великим президентом

Вице-премьер и глава МВД Италии считает Путина великим президентом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.

"Я буду работать над тем, чтобы отношения (Италии) с Россией снова стали хорошими. Путин - великий президент. И я говорю так, потому что я так считаю, а не потому, что мне заплатили, как пишут многие газеты", - заявил Сальвини, который также является лидером партии "Лига".

Политик также высоко оценил деятельность президента США Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, политики ультраправой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Сальвини вели переговоры о финансировании с представителями Кремля. Об этом сообщал Buzzfeed, в распоряжении которого есть аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве.

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