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Правляча партія Італії висунула вотум недовіри уряду

Правляча партія Італії висунула вотум недовіри уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Правляча в Італії права партія “Ліга” у п’ятницю, 9 серпня, висунула вотум недовіри до уряду Джузеппе Конте. У “Лізі” заявили, що хочуть, аби цей вотум розглянули якомога швидше. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію надану виданнями DW та Reuters.

“Ті, хто марнує час, шкодять країні та лише думають, як втриматися на своїх посадах”, — цитує агенція Reuters заяву політсили.

Як відомо, до правлячої коаліції входять “Ліга” та “Рух п’яти зірок”. Між партнерами нещодавно загострилися протиріччя, зокрема через проєкт швидкісної залізничної гілки між Туріном і французьким містом Ліон.

Напередодні віце-прем’єр Італії та лідер “Ліги” Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та потребу в нових виборах у країні.

Зараз в Італії тривають парламентські канікули. Керівники фракцій у Сенаті країни зберуться у понеділок, аби вирішити, на коли призначати голосування щодо вотуму недовіри.

Якщо Сенат проголосує за вотум недовіри до уряду Конте, то президент країни Серджо Матарелла спершу спробує знайти компроміс, а якщо це не вдасться, то він вирішуватиме, чи розпускати парламент і призначити нові вибори. Якщо глава італійської держави відмовиться розпускати парламент, то він зможе призначити перехідний технократичний уряд з позапартійних експертів.

Як відомо, на парламентських виборах у березні 2018 року перше місце здобув “Рух п’яти зірок”. Згодом його популярність суттєво знизилася, і в останніх опитуваннях “Ліга” випереджає свого коаліційного партнера приблизно удвічі.

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