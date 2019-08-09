Правящая партия Италии выдвинула вотум недоверия правительству
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Правящая в Италии правая партия "Лига" в пятницу, 9 августа, выдвинула вотум недоверия правительству Джузеппе Конте. В "Лиге" заявили, что хотят, чтобы этот вотум было как можно быстрее. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию предоставленную изданиями DW и Reuters.
“Те, кто тратит время, вредят стране и только думают, как удержаться на своих должностях”, — цитирует агентство Reuters заявление политсилы.
Как известно, в правящую коалицию входят “Лига” и “Движение пяти звезд”. Между партнерами недавно обострились противоречия, в частности через проект скоростной железнодорожной ветки между Турином и французским городом Лион.
Накануне вице-премьер Италии и лидер “Лиги” Маттео Сальвини заявил об отсутствии парламентского большинства в правительственной коалиции и потребность в новых выборах в стране.
Сейчас в Италии проходят парламентские каникулы. Руководители фракций в Сенате страны соберутся в понедельник, чтобы решить, на когда назначать голосование по вотума недоверия.
Если Сенат проголосует за вотум недоверия правительству Конте, то президент страны Маттарелла сначала попытается найти компромисс, а если это не удастся, то он будет решать, распускать парламент и назначить новые выборы. Если глава итальянского государства откажется распускать парламент, то он сможет назначить переходный технократическое правительство с беспартийных экспертов.
Как известно, на парламентских выборах в марте 2018 года первое место получил “Движение пяти звезд”. Впоследствии его популярность существенно снизилась, и в последних опросах “Лига” опережает своего коалиционного партнера примерно вдвое.