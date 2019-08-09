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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 104861 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133514 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142658 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129159 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129808 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131160 просмотра

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Правящая партия Италии выдвинула вотум недоверия правительству

Правящая партия Италии выдвинула вотум недоверия правительству

Киев  •  УНН

 • 11178 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Правящая в Италии правая партия "Лига" в пятницу, 9 августа, выдвинула вотум недоверия правительству Джузеппе Конте. В "Лиге" заявили, что хотят, чтобы этот вотум было как можно быстрее. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию предоставленную изданиями DW и Reuters.

“Те, кто тратит время, вредят стране и только думают, как удержаться на своих должностях”, — цитирует агентство Reuters заявление политсилы.

Как известно, в правящую коалицию входят “Лига” и “Движение пяти звезд”. Между партнерами недавно обострились противоречия, в частности через проект скоростной железнодорожной ветки между Турином и французским городом Лион.

Накануне вице-премьер Италии и лидер “Лиги” Маттео Сальвини заявил об отсутствии парламентского большинства в правительственной коалиции и потребность в новых выборах в стране.

Сейчас в Италии проходят парламентские каникулы. Руководители фракций в Сенате страны соберутся в понедельник, чтобы решить, на когда назначать голосование по вотума недоверия.

Если Сенат проголосует за вотум недоверия правительству Конте, то президент страны Маттарелла сначала попытается найти компромисс, а если это не удастся, то он будет решать, распускать парламент и назначить новые выборы. Если глава итальянского государства откажется распускать парламент, то он сможет назначить переходный технократическое правительство с беспартийных экспертов.

Как известно, на парламентских выборах в марте 2018 года первое место получил “Движение пяти звезд”. Впоследствии его популярность существенно снизилась, и в последних опросах “Лига” опережает своего коалиционного партнера примерно вдвое.

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