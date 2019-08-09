Правящая партия Италии выдвинула вотум недоверия правительству

КИЕВ. 10 августа. УНН. Правящая в Италии правая партия "Лига" в пятницу, 9 августа, выдвинула вотум недоверия правительству Джузеппе Конте. В "Лиге" заявили, что хотят, чтобы этот вотум было как можно быстрее. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию предоставленную изданиями DW и Reuters.