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Віце-прем'єр Італії Сальвіні виступив за дочасні вибори

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Віце-прем'єр Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та потребу в нових виборах у країні. Про це він у четвер, 8 серпня, сказав прем'єру Італії Джузеппе Конте, передає УНН із посиланням на DW. 

“Ходімо негайно в парламент, аби підтвердити, що більшості вже немає (...) І після цього швидко звернемося до виборців”, — сказав Сальвіні.

Протягом четверга у Римі відбувалися зустрічі між лідерами країни, зокрема між Сальвіні та Конте, а також Конте та президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони намагалися владнати конфлікт між “Лігою” та її партнером у коаліції партією “Рух п’яти зірок”. Останнім приводом для суперечки між ними став проєкт швидкісної залізничної гілки між італійським містом Турін і французьким Ліоном. “Ліга” його підтримує, тоді як “Рух п’яти зірок” — проти.

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За словами Сальвіні, парламент може зібратися вже наступного тижня.

Як відомо, на виборах у березні 2018 року перше місце здобув “Рух п’яти зірок”. Згодом його популярність суттєво знизилася і в останніх опитуваннях “Ліга” випереджає свого коаліційного партнера приблизно удвічі.

Як повідомляв УНН, раніше Сальвіні відмовився свідчити у парламенті про російське фінансування своєї партії.

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