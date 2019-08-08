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Вице-премьер Италии Сальвини выступил за досрочные выборы

Вице-премьер Италии Сальвини выступил за досрочные выборы

Киев  •  УНН

 • 9343 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Вице-премьер Италии и лидер правой партии “Лига” Маттео Сальвини заявил об отсутствии парламентского большинства в правительственной коалиции и потребность в новых выборах в стране. Об этом он в четверг, 8 августа, сказал премьеру Италии Джузеппе Конте, передает УНН со ссылкой на DW.

“Пойдем немедленно в парламент, чтобы подтвердить, что большинства уже нет (...) и после этого быстро обратимся к избирателям”, — сказал Сальвини.

В течение четверга в Риме происходили встречи между лидерами страны, в частности между Сальвини и Конте, а также Конте и президентом Италии Серджо Маттарелла. Они пытались решить конфликт между “Лигой” и ее партнером в коалиции партии “Движение пяти звезд”. Последним поводом для спора между ними стал проект скоростной железнодорожной ветки между итальянским городом Турин и французским Лионом. “Лига” его поддерживает, тогда как “Движение пяти звезд” — против.

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По словам Сальвини, парламент может собраться на следующей неделе.

Как известно, на выборах в марте 2018 года первое место получило “Движение пяти звезд”. Впоследствии её популярность существенна снизилась и в последних опросах “Лига” опережает своего коалиционного партнера примерно вдвое.

Как сообщал УНН, ранее Сальвини отказался свидетельствовать в парламенте о российском финансирования своей партии.

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