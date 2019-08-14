Вотум недовіри уряду в Італії розглянуть 20 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Парламент Італії розгляне вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Джузеппе Конте 20 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.eu.
Представники політичних груп у парламенті обрали дату в понеділок, і вона була підтримана законодавцями в сенаті країни у вівторок ввечері. Проти цієї дати виступили правляча ультраправа "Ліга", Forza Italia Сільвіо Берлусконі і "Брати Італії", які хотіли, щоб голосування за довіру відбулося вже в середу, щоб прискорити процес, який міг би привести до дострокових виборів.
Раніше віцепрем'єр-міністр, голова МВС країни Маттео Сальвіні оголосив про вихід з коаліції з "Рухом 5 зірок", пише euronews. Формально тому послужили розбіжності щодо будівництва нової швидкісної залізниці між Францією і Італією. Однак критики Сальвіні стверджують, що це лише привід, і що політик хоче зайняти крісло прем'єра - для цього і розхитує ситуацію.
На недавніх виборах до Європейського парламенту "Ліга" набрала 34% голосів у той час, серйозно обійшовши інші партії і тим самим заявивши про себе, як про провідну політичну силу. Але при цьому в парламенті Італії "Ліга" як і раніше в меншості - 17% від загальної кількості депутатів. Щоб виправити цю ситуацію, Сальвіні і домагається відставки уряду, проведення дострокових виборів, пише видання.
Нагадаємо, раніше в Італії запропонували сформувати уряд без Сальвіні.