Вотум недоверия правительству в Италии рассмотрят 20 августа

Представители политических групп в парламенте выбрали дату в понедельник, и она была поддержана законодателями в сенате страны во вторник вечером. Против этой даты выступили правящая ультраправая "Лига", Forza Italia Сильвио Берлускони и "Братья Италии", которые хотели, чтобы голосование за доверие состоялось уже в среду, чтобы ускорить процесс, который мог бы привести к досрочным выборам.

Ранее вице-премьер-министр, глава МВД страны Маттео Сальвини объявил о выходе из коалиции с "Движением 5 звезд", пишет euronews. Формально тому послужили разногласия касательно строительства новой скоростной железной дороги между Францией и Италией. Однако критики Сальвини утверждают, что это только предлог, и что политик хочет занять кресло премьера - для этого и расшатывает ситуацию.

На недавних выборах в Европейский парламент "Лига" набрала 34% голосов в то время, серьезно обойдя остальные партии и тем самым заявив о себе, как о ведущей политической силе. Но при этом в парламенте Италии "Лига" по-прежнему в меньшинстве - 17% от общего числа депутатов. Чтобы исправить эту ситуацию, Сальвини и добивается отставки правительства, проведения досрочных выборов, пишет издание.

Напомним, ранее в Италии предложили сформировать правительство без Сальвини.