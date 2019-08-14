Вотум недоверия правительству в Италии рассмотрят 20 августа

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 18735 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 106877 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133957 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142928 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129268 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129882 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131169 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153306 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Актуальное
Вотум недоверия правительству в Италии рассмотрят 20 августа

Вотум недоверия правительству в Италии рассмотрят 20 августа

Киев  •  УНН

 • 13437 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Парламент Италии рассмотрит вотум недоверия правительству премьер-министра Джузеппе Конте 20 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.eu.

Представители политических групп в парламенте выбрали дату в понедельник, и она была поддержана законодателями в сенате страны во вторник вечером. Против этой даты выступили правящая ультраправая "Лига", Forza Italia Сильвио Берлускони и "Братья Италии", которые хотели, чтобы голосование за доверие состоялось уже в среду, чтобы ускорить процесс, который мог бы привести к досрочным выборам.

Ранее вице-премьер-министр, глава МВД страны Маттео Сальвини объявил о выходе из коалиции с "Движением 5 звезд", пишет euronews. Формально тому послужили разногласия касательно строительства новой скоростной железной дороги между Францией и Италией. Однако критики Сальвини утверждают, что это только предлог, и что политик хочет занять кресло премьера - для этого и расшатывает ситуацию.

На недавних выборах в Европейский парламент "Лига" набрала 34% голосов в то время, серьезно обойдя остальные партии и тем самым заявив о себе, как о ведущей политической силе. Но при этом в парламенте Италии "Лига" по-прежнему в меньшинстве - 17% от общего числа депутатов. Чтобы исправить эту ситуацию, Сальвини и добивается отставки правительства, проведения досрочных выборов, пишет издание.

Напомним, ранее в Италии предложили сформировать правительство без Сальвини.

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