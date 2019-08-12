В Італії запропонували сформувати уряд без Сальвіні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Італії загострюється урядова криза після того, як лідер партії "Ліга" і віце-прем'єр країни Маттео Сальвіні закликав у четвер до проведення позачергових парламентських виборів, передає УНН з посиланням на euronews.
Так, повідомляється, що у зв'язку зі сформованою ситуацією, голова італійського сенату Марія Елізабетта Казеллаті призначила на понеділок конференцію керівників партійних груп у верхній палаті парламенту, де буде розглянуто питання про недовіру прем'єр-міністру.
Тим часом, голова палати депутатів Роберто Фіко, член "Руху 5 зірок", з яким у "Ліги" виникли розбіжності, заявив, що у Сальвіні за законом немає повноважень розпускати парламент.
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, якому "Ліга" висловила недовіру, також зажадав від Сальвіні "обґрунтування" своїх дій, які спровокували в країні політичну кризу.
Водночас колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці запропонував сформувати технічний уряд без ультраправої "Ліги".
"Інституційний уряд" буде включати ліві і правоцентристські партії в ім'я національної єдності, заявив Ренці в неділю, пише EUobserver.
Правляча в Італії права партія "Ліга" в п'ятницю, 9 серпня, висунула вотум недовіри уряду Джузеппе Конте.