В Италии предложили сформировать правительство без Сальвини
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Италии углубляется правительственный кризис после того, как лидер партии "Лига" и вице-премьер страны Маттео Сальвини призвал в четверг к проведению внеочередных парламентских выборов, передаёт УНН со ссылкой на euronews.
Так, сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией, председатель итальянского сената Мария Элизабетта Казеллати назначила на понедельник конференцию руководителей партийных групп в верхней палате парламента, где будет рассмотрен вопрос о недоверии премьер-министру.
Между тем, председатель палаты депутатов Роберто Фико, член “Движения 5 звёзд”, с которым у “Лиги” возникли разногласия, заявил, что у Сальвини по закону нет полномочий распускать парламент.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому “Лига” выразила недоверие, также потребовал у Сальвини “обоснования” своих действий, спровоцировавших в стране политический кризис.
В то же время бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци предложил сформировать техническое правительство без ультраправой “Лиги”.
“Институциональное правительство” будет включать левые и правоцентристские партии во имя национального единства, заявил Ренци в воскресенье, пишет EUobserver.
Правящая в Италии правая партия “Лига” в пятницу, 9 августа, выдвинула вотум недоверия правительству Джузеппе Конте.