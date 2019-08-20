Прем’єр-міністр Італії оголосив про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Після атаки на партнера по коаліції Маттео Сальвіні прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що пропонує свою відставку. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Так, Сальвіні, лідер націоналістичної партії "Ліга", заявив про недовіру до Конте. Він сказав, що більше не може працювати зі своїми партнерами по коаліції "П'ять зірок". Після цього, 20 серпня, на засіданні Сенату, тобто парламенту країни, прем’єр-міністр Італії заявив:
"Користуючись нагодою, оголошую, що хочу подати у свою відставку як глава уряду".
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Нагадаємо, на початку серпня віце-прем'єр Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні виступив за дочасні вибори.
Після цього правляча в Італії права партія "Ліга" висунула вотум недовіри до уряду Джузеппе Конте.
На сьогодні був призначений розгляд італійським парламентом вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра.