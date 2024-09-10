Премьер о миссии МВФ: сложные переговоры и ведем дискуссию, каким должен быть бюджет в 2025 году

Украина ведет сложные переговоры с миссией Международного валютного фонда. Фактически эта миссия смотрит в перед в 2025 год. Ведется дискуссия о том, каким должен быть бюджет в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Миссия МВФ работает в Украине. Это пятый просмотр и пятая миссия, но первая которая проходит офлайн с присутствием руководства миссии здесь в Киеве. Мы работаем практически в круглосуточном режиме с ними, потому что в день работаем с миссией, ночью миссия работает с Вашингтоном без выходных и в субботу, и в воскресенье - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это тяжелая работа и непростая миссия.

Я абсолютно ответственно говорю, сложные переговоры с МВФ. Много вызовов. Фактически эта миссия смотрит в перед в 2025 год, мы ведем дискуссию, диалог о том, каким будет 2025 год, каким должен быть бюджет в 2025 году. Какими должны быть шаги Украины, как государства со своей стороны, и какие шаги со стороны МВФ, партнеров G7, которые они обещали в начале этой программы, как мы движемся в 2025 год, потому что планы 2024 года в программе МВФ были другими, чем происходит в реальности. Поэтому в 2025 год сегодня фактически мы заходим с нуля и поэтому эта миссия является неординарной, сложной ... Сейчас миссия продолжается, продолжаются переговоры с МВФ - рассказал Шмыгаль.

Важкі переговори з МВФ: що очікує Україну перед отриманням чергового траншу?

Дополнение

2 сентября Шмыгаль сообщал, что Международный валютный фонд начинает миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

4 сентября МВФ начал переговоры с Украиной для разблокирования нового транша.