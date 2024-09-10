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Прем'єр про місію МВФ: складні перемовини й ведемо дискусію, яким має бути бюджет в 2025 році

Прем'єр про місію МВФ: складні перемовини й ведемо дискусію, яким має бути бюджет в 2025 році

Київ • УНН

 • 15365 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про складні переговори з місією МВФ щодо бюджету на 2025 рік. Місія працює в Україні офлайн, розглядаючи плани та виклики на майбутнє.

Україна веде складні перемовини з місією Міжнародного валютного фонду. Фактично ця місія дивиться в перед у 2025 рік. Ведеться дискусія про те, яким має бути бюджет в 2025 році. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, передає кореспондент УНН.

Місія МВФ працює в Україні. Це п'ятий перегляд і п'ята місія, але перша яка проходить офлайн з присутністю керівництва місії тут в Києві. Ми працюємо практично в цілодобовому режимі з ними, тому що в день працюємо з місією, вночі місія працює з Вашингтоном без вихідних і в суботу, і в неділю

- сказав Шмигаль.

Він наголосив, що це важка робота й непроста місія.

Я абсолютно відповідально кажу, складні перемовини з МВФ. Багато викликів. Фактично ця місія дивиться в перед у 2025 рік, ми ведемо дискусію, діалог про те, яким буде 2025 рік, яким має бути бюджет в 2025 році. Якими мають бути кроки України, як держави зі своєї сторони, і які кроки зі сторони МВФ, партнерів G7, які вони обіцяли на початку цієї програми, як ми рухаємося у 2025 рік, тому що плани 2024 року в програмі МВФ були іншими ніж стається в реальності. Тому у 2025 рік сьогодні фактично ми заходимо з нуля й тому ця місія є неординарною, складною…Наразі місія триває, тривають перемовини з МВФ

- розповів Шмигаль.

Важкі переговори з МВФ: що очікує Україну перед отриманням чергового траншу? 10.09.24, 13:44 • 135712 переглядiв

Доповнення

2 вересня Шмигаль повідомляв, що Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені.

4 вересня МВФ розпочала переговори з Україною для розблокування нового траншу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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