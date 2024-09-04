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МВФ розпочинає переговори з Україною для розблокування нового траншу

МВФ розпочинає переговори з Україною для розблокування нового траншу

Київ • УНН

 • 47778 перегляди

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з українською владою щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування. Про це повідомила постійний представник МВФ в Україні Прішила Тофано.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала дискусії з українською владою щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування, що має дозволити отримати Києву новий транш, повідомили у постійному представництві МВФ в Україні у середу, пише УНН.

Деталі

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з владою України у контексті п’ятого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)", - заявила у Києві Прішила Тофано, постійний представник МВФ в Україні.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вказував, що МВФ починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF, що дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені. 

У вересні місія МВФ почне новий перегляд програми для України22.07.24, 19:57 • 21587 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика

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