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МВФ починає місію для перегляду програми EFF, завдяки якій Україна може отримати понад мільярд доларів

МВФ починає місію для перегляду програми EFF, завдяки якій Україна може отримати понад мільярд доларів

Київ • УНН

 • 36976 перегляди

МВФ розпочинає місію для п'ятого перегляду програми EFF, що дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів восени. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив це з директором Європейського департаменту МВФ, відзначивши прогрес у впровадженні реформ.

Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Сьогодні у понеділок, 2 вересня, український прем'єр обговорив початок роботи місії під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро

- розповів Шмигаль. 

Сторони також зосередилися на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.

Нагадаємо

МВФ прогнозує, що дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься протягом 2024 та 2025 років, але буде ліквідований на початку 2026 року завдяки збільшенню імпорту, відновленню атомної енергетики та підвищенню тарифів для домогосподарств.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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