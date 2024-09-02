МВФ начинает миссию для пятого пересмотра программы EFF, благодаря которой Украина может получить более миллиарда долларов

Международный валютный фонд начинает миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Сегодня в понедельник, 2 сентября, украинский премьер обсудил начало работы миссии во время разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами для обеспечения макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализовывает программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро - рассказал Шмыгаль.

Стороны также сосредоточились на вопросе конфискации российских активов, которые должны стать весомым ресурсом для поддержки Украины.

Напомним

МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться в течение 2024 и 2025 годов, но будет ликвидирован в начале 2026 года благодаря увеличению импорта, восстановлению атомной энергетики и повышению тарифов для домохозяйств.