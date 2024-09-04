МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша
Киев • УНН
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала дискуссии с украинскими властями относительно пятого пересмотра программы расширенного финансирования. Об этом сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.
Миссия Международного валютного фонда начала дискуссии с украинскими властями относительно пятого пересмотра программы расширенного финансирования, что должно позволить получить Киеву новый транш, сообщили в постоянном представительстве МВФ в Украине в среду, пишет УНН.
Детали
"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с властями Украины в контексте пятого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)", - заявила в Киеве Пришила Тофано, постоянный представитель МВФ в Украине.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указывал, что МВФ начинает миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, что позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.
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