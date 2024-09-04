МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

Миссия Международного валютного фонда начала дискуссии с украинскими властями относительно пятого пересмотра программы расширенного финансирования, что должно позволить получить Киеву новый транш, сообщили в постоянном представительстве МВФ в Украине в среду, пишет УНН.

Детали

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с властями Украины в контексте пятого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)", - заявила в Киеве Пришила Тофано, постоянный представитель МВФ в Украине.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указывал, что МВФ начинает миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, что позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

У вересні місія МВФ почне новий перегляд програми для України