Миссия МВФ по пятому пересмотру программы EFF начнется в сентябре. При условии успешного пересмотра Украина получит следующий транш от Фонда объемом около 1,1 млрд долларов США. Об этом рассказала председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, пишет УНН.

Детали

Во время последнего визита миссии МВФ в Украину председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа провела встречу с представителями Фонда.

На прошлой неделе представители МВФ работали в Киеве. Была рада встретиться с Гэвином Греем, главой Миссии МВФ в Украине и Присциллой Тофано, новым постоянным представителем МВФ в Украине - рассказала Пидласа.

По ее словам, во время встречи стороны обсудили изменения в бюджет 2024 года, планы на 2025 год и подготовку к пятому пересмотру программы с МВФ.

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Миссия МВФ по пятому пересмотру программы EFF начнется в сентябре. При условии успешного пересмотра Украина получит следующий транш от Фонда объемом около 1,1 млрд долларов США. - добавляет подытоживает народная избранница.

Напомним

Кабинет министров утвердил законопроект об увеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн, преимущественно на оборону, а также изменения по повышению налогов, от чего ожидается 140 млрд грн.