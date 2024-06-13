Эстонская премьер-министр Кая Каллас может возглавить в новой Еврокомиссии службу по вопросам внешней политики и политики безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники в кругах европейской дипломатии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Евросоюзе уже начинает прослеживаться общий взгляд относительно кандидатов на ключевые должности в руководстве ЕС: Урсулу фон дер Ляйен оставят президентом Еврокомиссии, а Роберту Метсолу - второй раз изберут президентом Европарламента.

Португальского экс-премьера Антониу Кошту считают кандидатурой на должность председателя Европейского совета, которую сейчас занимает Шарль Мишель, а на должность главного европейского дипломата ЕС рассматривают премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Относительно эстонского политика «больше всего неопределенности», но есть большие шансы, что это будет именно Каллас - яркий премьер из Восточной Европы. Как отметили источники издания, она выглядит очень хорошим выбором для европейских либералов. Сама Каллас говорила, что не против занять эту должность.

Сначала критики ее кандидатуры высказывались против из-за ее «ястребиной» позиции в отношении РФ. Они считали, что Каллас может сосредоточиться на проблемах Восточной Европы и оставит без внимания Ближний Восток и Африку. Но к настоящему времени эта точка зрения исчезла и сейчас есть мнение, что Каллас идеально подходит на эту должность с «географической, политической и дипломатической точек зрения».

По словам источников издания, более конкретные договоренности должны состояться на неформальном ужине лидеров стран-членов ЕС 17 июня. А вот формальная договоренность появится не раньше встречи лидеров 27-28 июня.

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