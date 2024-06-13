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Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розглядається на посаду головного дипломата ЄС

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розглядається на посаду головного дипломата ЄС

Київ • УНН

 • 34982 перегляди

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розглядається на посаду головного європейського дипломата і керівника служби зовнішньої політики і політики безпеки Європейської комісії, згідно з повідомленнями, що посилаються на європейські дипломатичні джерела.

Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас може очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Про це пише Politico з посиланням на власні джерела в колах європейської дипломатії, передає УНН

Деталі 

Зазанчається, що в Євросоюзі вже починає прослідковуватися загальний погляд щодо кандидатів на ключові посади в керівництві ЄС: Урсулу фон дер Ляєн залишать президентом Єврокомісії, а Роберту Метсолу – вдруге оберуть президентом Європарламенту.

Португальського експрем'єра Антоніу Кошту вважають кандидатурою на посаду голови Європейської ради, яку зараз обіймає Шарль Мішель, а на посаду головного європейського дипломата ЄС розглядають прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас.

Щодо естонської політикині "найбільше невизначеності", але є великі шанси, що це буде саме Каллас – яскрава прем'єрка зі Східної Європи. Як зазначили джерела видання, вона має вигляд дуже хорошого вибору для європейських лібералів. Сама Каллас казала, що не проти обійняти цю посаду.

Спочатку критики її кандидатури висловлювалися проти через її "яструбину" позицію щодо РФ. Вони вважали, що Каллас може зосередитися на проблемах Східної Європи і залишить поза увагою Близький Схід і Африку. Але до теперішнього часу ця точка зору зникла і зараз є думка, що Каллас ідеально підходить на цю посаду з "географічної, політичної та дипломатичної точок зору".

За словами джерел видання, більш конкретні домовленості мають відбутися на неформальній вечері лідерів країн-членів ЄС 17 червня. А от формальна домовленість з'явиться не раніше зустрічі лідерів 27-28 червня.

Порошенко з Пєсковим озвучують схожі заяви щодо зовнішньої політики України – політолог12.06.24, 17:54 • 55160 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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