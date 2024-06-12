Порошенко з Пєсковим озвучують схожі заяви щодо зовнішньої політики України – політолог

Порошенко озвучує такі самі заяви щодо дій України на міжнародній арені, що й прессекретар путіна Пєсков, тим самим підіграючи російській пропаганді. Про це пише політичний експерт Петро Олещук, передає УНН.

"Нещодавно прессекретар путіна Пєсков та "не прессекретар" (наскільки мені зараз відомо) путіна Порошенко озвучують однакові заяви щодо дій України на міжнародній арені. Там, власне, є ціла "методичка", яку зараз інтенсивно просувають росіяни: про те, як "все для України погано"", - зазначає Петро Олещук.

За словами експерта, йдеться про однакову скептичну оцінку Порошенком та Пєсковим двох міжнародних подій, в яких бере участь Україна: Конференції з відновлення України у Берліні та Саміту миру у Швейцарії.

"У червні відбуваються дві значущі події світового рівня для України. Конференція з відновлення у Берліні проходить зараз. Саміт миру у Швейцарії відбудеться за кілька днів. І там, і там – мова про допомогу світу Україні. І першу, і другу Пєсков та Порошенко оцінили як "нульову" та "порожню". Спочатку прессекретар путіна дав оцінку Саміту миру: "Саммит по Украине в Швейцарии будет пустым мероприятием". Потім його український побратим Петро Олексійович додав: "Вже було 3 інвестиційні конференції для України, незабаром буде ще одна в Берліні. Але за цей час інвестицій надійшло аж 0. Під це ніхто не приїхав і не приїде". Цікаво, що у Пєскова і Порошенка ми бачимо використання навіть однакових зворотів та метафор. Складається враження, що Порошенко просто відпрацьовує кремлівську методичку, говорячи в унісон с Пєсковим", - наголосив Олещук, додавши, що "війна росії проти України не відбила в українського політика бажання підігрувати путіну".

За словами Олещука, спостерігається тенденція, коли українські "опозиціонери" озвучують публічно ті ж самі тези, що і російські пропагандисти.

"Зараз, приміром, усі вони кинулися нападати на саміт миру, доводячи, який він "непотрібний". Про це відписалися абсолютно усі російські чиновники, а також українські опозиціонери. Скоро уже просто почнеш губитися, де "російський ворог" Пєсков, а де "український опозиціонер" Порошенко. Чи "українські опозиціонери" Пєсков та Порошенко? Чи російські вороги?", - резюмує Олещук.

Як повідомлялося раніше, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в кінці 2023 року отримав від угорського уряду понад 37 мільйонів гривень напередодні зустрічі з його очільником проросійським Віктором Орбаном.

Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ.

Як повідомляли експерти, Петро Порошенко під час запланованої в Угорщині зустрічі з Орбаном мав намір через нього передати рф і іншим зацікавленим сторонам сигнал про свою готовність очолити кампанію із "примушення України до миру".