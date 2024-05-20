Премьер Хорватии подтвердил свое участие в Саммите мира

Недавно повторно назначенный премьер-министром Хорватии Андрей Пленкович подтвердил свое участие в первом Саммите мира в Швейцарии в разговоре с Президентом Владимиром Зеленский, передает УНН.

"В телефонном разговоре президент Владимир Зеленский поздравил нас с формированием правительства и докладывал о ситуации в Украине. Я подтвердил свое участие в первом Саммите мира в Швейцарии", - написал Пленкович в Х.

По его словам, правительство Хорватии будет продолжать оказывать мощную и всестороннюю помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о разговоре с Андреем Пленковичем.

"Поздравил его с назначением на должность Премьер-министра Республики Хорватия и выразил благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Хорватии. Также поблагодарил Премьер-министра Пленковича за подтверждение его участия в Саммите мира в Швейцарии", - написал Зеленский.

Кроме того, Зеленский сообщил, что они обсудили поддержку со стороны Хорватии начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и возможность приобщения к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины.

Дополнение

В Офисе президента Украины заявили, что страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее россии.

Президент Зеленский сообщал, что Украина ожидает, что участники Глобального Саммита мира вместе составят план действий по трем пунктам.