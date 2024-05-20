Премьер Хорватии подтвердил свое участие в Саммите мира

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Взрывы в Луганске: зафиксировано попадание по базе оккупантов в пригороде - ОВА
Взятка в 250 тыс. грн: руководителю филиала "Киевоблгаз" сообщено о подозрении
Суд избрал меру пресечения пограничнику, который, вероятно, застрелил нарушителя границы - ГБР
Вражеская ракета сбита в Криворожском районе
Британская разведка: в россии из-за войны могут вернуть трудовую повинность
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"Майдан-3": в ЦПД предупредили о новой волне дезинформационной кампании рф против Украины
россия усиливает дезинформационную кампанию с целью дестабилизации Украины, продвигая нарративы о "нелегитимности" украинской власти и дискредитируя мобилизационные усилия.
Более 8,5 тыс. пожаров в жилом секторе произошло на фоне роста использования генераторов и резервных источников питания в этом году - ГСЧС
С начала года в жилом секторе Украины на фоне роста использования электрогенераторов и резервных источников питания произошло более 8500 пожаров, что привело к убыткам на сумму более 4 миллиардов гривен, 550 погибших и 500 травмированных, в том числе 38 детей.
Ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине: количество погибших возросло до 7
В результате российского ракетного удара по базе отдыха в Харьковской области погибли 7 человек, в том числе беременная женщина, еще 28 получили ранения.
Иран назначил нового и.о. министра иностранных дел после смерти главы МИД
Багери Кани назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана после того, как предыдущий министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян погиб в авиакатастрофе вместе с президентом Эбрагимом Раиси.
Взрывы в Луганске: зафиксировано попадание по базе оккупантов в пригороде - ОВА
В оккупированном Луганске зафиксировано успешное попадание по военной базе оккупантов, обустроенной посреди гражданской застройки в селе Юбилейное.
Взятка в 250 тыс. грн: руководителю филиала "Киевоблгаз" сообщено о подозрении
Руководителю филиала "Киевоблгаз" сообщено о подозрении в получении взятки в размере 250 000 гривен за подключение к централизованному газоснабжению.
Суд избрал меру пресечения пограничнику, который, вероятно, застрелил нарушителя границы - ГБР
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для пограничника, который смертельно ранил гражданское лицо, пытавшееся незаконно пересечь украинско-румынскую границу.
Вражеская ракета сбита в Криворожском районе
Около 11:00 в Криворожском районе Днепропетровской области подразделение воздушного командования "Восток" сбило вражескую управляемую ракету.
Британская разведка: в россии из-за войны могут вернуть трудовую повинность
Из-за дефицита рабочей силы, вызванного войной в Украине россия рассматривает возможность внесения изменений в трудовое законодательство, чтобы разрешить временное перемещение работников в районы с дефицитом рабочей силы с их согласия.