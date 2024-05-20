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Прем'єр Хорватії підтвердив свою участь у Саміті миру

Прем'єр Хорватії підтвердив свою участь у Саміті миру

Київ • УНН

 • 67934 перегляди

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтвердив свою участь у першому Саміті миру у Швейцарії під час розмови з Президентом Володимиром Зеленським.

Нещодавно повторно призначений прем'єр-міністром Хорватії Андрей Пленкович підтвердив свою участь у першому Саміті миру у Швейцарії в розмові з Президентом Володимиром Зеленський, передає УНН.

"У телефонній розмові президент Володимир Зеленський привітав нас з формуванням уряду і доповідав про ситуацію в Україні. Я підтвердив свою участь у першому Саміті миру в Швейцарії", - написав Пленкович в Х.

За його словами, уряд Хорватії продовжуватиме надавати потужну та всебічну допомогу Україні.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про розмову з Андреєм Пленковичем.

"Привітав його з призначенням на посаду Прем'єр-міністра Республіки Хорватія та висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Хорватії. Також подякував Прем'єр-міністру Пленковичу за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", - написав Зеленський.

Крім того, Зеленський повідомив, що вони обговорили підтримку з боку Хорватії початку переговорів про вступ України до ЄС і можливість долучення до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.

Доповнення

В Офісі президента України заявили, що країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.

Президент Зеленський повідомляв, що Україна очікує, що учасники Глобального Саміту миру разом складуть план дій щодо трьох пунктів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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