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Україна очікує, що учасники Саміту миру складуть план дій щодо трьох пунктів

Україна очікує, що учасники Саміту миру складуть план дій щодо трьох пунктів

Київ • УНН

 • 85124 перегляди

Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру спільно розроблять план дій щодо вільного судноплавства, ядерної та енергетичної безпеки, а також обміну полоненими та повернення депортованих дітей.

Україна очікує, що учасники Глобального Саміту миру разом складуть план дій щодо трьох пунктів. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю французькому інформагентству AFP, передає УНН.

Деталі

За словами президента, ідеться про вільне судноплавство. Цей пункт передбачає захист портової інфраструктури, харчову безпеку для всього світу та розвиток економіки для нашої країни. Також під час Саміту обговорюватимуть ядерну й енергетичну безпеку, щоб зупинити удари по критичній інфраструктурі. І третій пункт – обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей.

Якщо ми вийдемо із Саміту з цими трьома кроками, з погодженням у більшості країн цих позицій, це говоритиме, що далі росія їх не блокуватиме, а ми розроблятимемо з тими чи іншими країнами на технічному рівні вже покроковий, дуже докладний план кожного із цих пунктів

– сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова до діалогу з усіма державами, які підтримують її територіальну цілісність. Тому президент і його команда активно працюють над залученням до участі в Саміті представників Глобального Півдня. Адже для Китаю дуже важлива ядерна безпека, для Африки й Азії – продовольча, для арабського світу – обмін полоненими.

Навіть якщо вони бачать світ по-іншому, важливо працювати над тим, щоб їх залучити, тому що вони мають вплив. Будь-який: оборонний – на рівні торгівлі зброєю, десь – економічний. Вони мають вплив на росію. І що більше таких країн з нашого боку – з боку закінчення війни, – то більше доведеться росії зважати також

– наголосив президент.

Нагадаємо

В Офісі президента України заявили, що країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.

Китай поки не дає оцінки щодо своєї участі в Саміті миру, але Україна продовжує працювати – Єрмак17.05.24, 21:48 • 90755 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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