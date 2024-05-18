Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украина ожидает, что участники Глобального Саммита мира вместе составят план действий по трем пунктам. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью французскому информагентству AFP, передает УНН.

Детали

По словам президента, речь идет о свободном судоходстве. Этот пункт предусматривает защиту портовой инфраструктуры, пищевую безопасность для всего мира и развитие экономики для нашей страны. Также во время Саммита будут обсуждать ядерную и энергетическую безопасность, чтобы остановить удары по критической инфраструктуре. И третий пункт - обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

Если мы выйдем из Саммита с этими тремя шагами, с согласованием в большинстве стран этих позиций, это будет говорить, что дальше Россия их не будет блокировать, а мы будем разрабатывать с теми или иными странами на техническом уровне уже пошаговый, очень подробный план каждого из этих пунктов - сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова к диалогу со всеми государствами, которые поддерживают ее территориальную целостность. Поэтому президент и его команда активно работают над привлечением к участию в Саммите представителей Глобального Юга. Ведь для Китая очень важна ядерная безопасность, для Африки и Азии - продовольственная, для арабского мира - обмен пленными.

Даже если они видят мир по-другому, важно работать над тем, чтобы их привлечь, потому что они имеют влияние. Любое: оборонное - на уровне торговли оружием, где-то - экономическое. Они имеют влияние на Россию. И чем больше таких стран с нашей стороны - со стороны окончания войны, - тем больше придется России считаться также - подчеркнул президент.

Напомним

В Офисе президента Украины заявили, что страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее россии.

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