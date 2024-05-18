Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф
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На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК
Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север
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В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам
Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира совместно разработают план действий по свободному судоходству, ядерной и энергетической безопасности, а также обмену пленными и возвращению депортированных детей.
Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский
Украинские военные отбили российскую атаку на Часовой Яр в Донецкой области и уничтожили более 20 единиц вражеской бронетехники.
Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины
В телефонном разговоре председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента Владимира Зеленского, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.
В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-25
Зенитчики 110-й бригады Вооруженных Сил Украины сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области, и это уже четвертый самолет противника, сбитый бригадой.
"Укрэнерго" может отключать электроэнергию в Харьковской и Полтавской областях для проведения ремонтов после российских обстрелов
19 мая отключения электроэнергии запланированы только в Харьковской и Полтавской областях в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на объектах энергетики, поврежденных в результате российских обстрелов 18 мая.
Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф
Зеленский сказал, что самое большое преимущество россии заключается в том, что они могут стрелять любым оружием со своей территории по украинской территории, тогда как Украина не может нанести удар по российским системам на российской земле западным оружием.
Прокуратура показала последствия российского обстрела Харькова
Пять человек, в том числе двое детей, получили ранения, а 8-летняя девочка испытала острую стрессовую реакцию в результате российского обстрела жилого района в Харькове.
На сегодня масштабных прорывов украинской обороны нет - Зеленский
Зеленский заявил, что россияне сегодня не имеют масштабных прорывов в украинской обороне. Как и раньше, они стремятся захватить Донбасс и ослабить украинские силы на фронте.
На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК
Мужчина, вооруженный ножом, напал на военнослужащего ТЦК, который в составе группы проводил военное оповещение в городе Синельниково. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки, нападавшего задержала полиция.
Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север
Зеленский считает, что возможное наступление россии на севере Украины может быть очередной попыткой оттянуть украинские войска от Донбасса, который остается их главной целью.