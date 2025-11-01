Премьер Канады извинился перед Трампом за антитарифную рекламу

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифную рекламу, в которой использовалась цитата Рональда Рейгана, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

На прошлой неделе в ответ на рекламу Трамп приостановил торговые переговоры с Канадой и заявил, что введет дополнительные 10% тарифы на канадский импорт.

"Я извинился перед президентом", – сказал Карни журналистам на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее в субботу.

В рекламе была использована серия отрывков из выступления бывшего президента Рейгана на национальном радио 1987 года, в котором он утверждал, что тарифы навредят экономике Америки.

"Такие торговые барьеры вредят каждому американскому работнику и потребителю", – сказал Рейган в своей речи.

Карни сказал, что реклама, которая была профинансирована провинцией Онтарио, "не была бы тем, что я бы сделал", и добавил, что Трамп "оскорблен" ею.

В пятницу Трамп заявил, что Карни извинился перед ним, и добавил, что у них "очень хорошие" отношения. Но, по его словам, "то, что он сделал, было неправильно".

Карни сказал, что Даг Форд, премьер-министр Онтарио, который отвечал за рекламу, показал ему ролик заранее, и премьер-министр посоветовал ему не продолжать.

Реклама транслировалась во время первых двух игр Мировой серии по бейсболу между командами "Торонто Блю Джейс" и "Лос-Анджелес Доджерс". Форд сказал, что телевизионный ролик собрал "один миллиард просмотров", а также внимание даже из Великобритании и Индии.

Добавим

С момента вступления в должность Трамп ввел тарифы на ряд стран, включая Канаду.

В США действует 35% тариф на канадские товары, хотя большинство из них освобождены от этого согласно действующему соглашению о свободной торговле. Однако некоторые секторы имеют отдельные тарифы, включая 50% на сталь и алюминий и 25% на автомобили.

На этой неделе Трамп обвинил Канаду в использовании рекламы для вмешательства в предстоящее дело Верховного суда США, который будет рассматривать вопрос о законности широкомасштабных тарифов президента на Канаду, Мексику, Китай и десятки других стран.