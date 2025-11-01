Прем'єр Канади вибачився перед Трампом за антитарифну рекламу

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:21 • 10140 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 15837 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 25985 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 45856 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 43977 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 37415 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 51336 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 42229 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 36959 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36398 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
ГУР завдали удару по військовій інфраструктурі рф: знищено три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу під москвоюVideo1 листопада, 07:48 • 10093 перегляди
США відмовляються відновити торговельні переговори з Канадою1 листопада, 08:47 • 4536 перегляди
ЄС створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки - ЦПД1 листопада, 09:07 • 15159 перегляди
Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу 1 листопада, 11:02 • 12924 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 7364 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 45856 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 43977 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 63346 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 60888 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 52995 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Покровськ
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 7550 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 25992 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 63349 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 41081 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 49569 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Фільм

Прем'єр Канади вибачився перед Трампом за антитарифну рекламу

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вибачився перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифну рекламу, що використовувала цитату Рональда Рейгана. Реклама, профінансована провінцією Онтаріо, призвела до призупинення торговельних переговорів та погрози Трампа запровадити додаткові 10% тарифи на канадський імпорт.

Прем'єр Канади вибачився перед Трампом за антитарифну рекламу

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що вибачився перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифну рекламу, в якій використовувалася цитата Рональда Рейгана, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Минулого тижня у відповідь на рекламу Трамп призупинив торговельні переговори з Канадою та заявив, що запровадить додаткові 10% тарифи на канадський імпорт.

"Я вибачився перед президентом", – сказав Карні журналістам на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї в суботу.

У рекламі було використано серію уривків з виступу колишнього президента Рейгана на національному радіо 1987 року, в якому він стверджував, що тарифи зашкодять економіці Америки.

"Такі торговельні бар'єри шкодять кожному американському працівнику та споживачеві", – сказав Рейган у своїй промові.

Карні сказав, що реклама, яка була профінансована провінцією Онтаріо, "не була б тим, що я б зробив", і додав, що Трамп "ображений" нею.

У п'ятницю Трамп заявив, що Карні вибачився перед ним, і додав, що у них "дуже добрі" стосунки. Але, за його словами, "те, що він зробив, було неправильно".

Карні сказав, що Даг Форд, прем'єр-міністр Онтаріо, який відповідав за рекламу, показав йому ролик заздалегідь, і прем'єр-міністр порадив йому не продовжувати.

Реклама транслювалася під час перших двох ігор Світової серії з бейсболу між командами "Торонто Блю Джейс" та "Лос-Анджелес Доджерс". Форд сказав, що телевізійний ролик зібрав "один мільярд переглядів", а також увагу навіть з Великої Британії та Індії.

Додамо

З моменту вступу на посаду Трамп запровадив тарифи на низку країн, включаючи Канаду.

У США діє 35% тариф на канадські товари, хоча більшість з них звільнені від цього згідно з чинною угодою про вільну торгівлю. Однак деякі сектори мають окремі тарифи, включаючи 50% на сталь та алюміній і 25% на автомобілі.

Цього тижня Трамп звинуватив Канаду у використанні реклами для втручання у майбутню справу Верховного суду США, який розглядатиме питання про законність широкомасштабних тарифів президента на Канаду, Мексику, Китай та десятки інших країн.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Марк Карні
Даг Форд
Мексика
Дональд Трамп
Індія
Південна Корея
Канада
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки