Прем'єр Канади вибачився перед Трампом за антитарифну рекламу
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вибачився перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифну рекламу, що використовувала цитату Рональда Рейгана. Реклама, профінансована провінцією Онтаріо, призвела до призупинення торговельних переговорів та погрози Трампа запровадити додаткові 10% тарифи на канадський імпорт.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що вибачився перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифну рекламу, в якій використовувалася цитата Рональда Рейгана, передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Минулого тижня у відповідь на рекламу Трамп призупинив торговельні переговори з Канадою та заявив, що запровадить додаткові 10% тарифи на канадський імпорт.
"Я вибачився перед президентом", – сказав Карні журналістам на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї в суботу.
У рекламі було використано серію уривків з виступу колишнього президента Рейгана на національному радіо 1987 року, в якому він стверджував, що тарифи зашкодять економіці Америки.
"Такі торговельні бар'єри шкодять кожному американському працівнику та споживачеві", – сказав Рейган у своїй промові.
Карні сказав, що реклама, яка була профінансована провінцією Онтаріо, "не була б тим, що я б зробив", і додав, що Трамп "ображений" нею.
У п'ятницю Трамп заявив, що Карні вибачився перед ним, і додав, що у них "дуже добрі" стосунки. Але, за його словами, "те, що він зробив, було неправильно".
Карні сказав, що Даг Форд, прем'єр-міністр Онтаріо, який відповідав за рекламу, показав йому ролик заздалегідь, і прем'єр-міністр порадив йому не продовжувати.
Реклама транслювалася під час перших двох ігор Світової серії з бейсболу між командами "Торонто Блю Джейс" та "Лос-Анджелес Доджерс". Форд сказав, що телевізійний ролик зібрав "один мільярд переглядів", а також увагу навіть з Великої Британії та Індії.
Додамо
З моменту вступу на посаду Трамп запровадив тарифи на низку країн, включаючи Канаду.
У США діє 35% тариф на канадські товари, хоча більшість з них звільнені від цього згідно з чинною угодою про вільну торгівлю. Однак деякі сектори мають окремі тарифи, включаючи 50% на сталь та алюміній і 25% на автомобілі.
Цього тижня Трамп звинуватив Канаду у використанні реклами для втручання у майбутню справу Верховного суду США, який розглядатиме питання про законність широкомасштабних тарифів президента на Канаду, Мексику, Китай та десятки інших країн.