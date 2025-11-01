Прем'єр Канади вибачився перед Трампом за антитарифну рекламу

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що вибачився перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифну рекламу, в якій використовувалася цитата Рональда Рейгана, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Минулого тижня у відповідь на рекламу Трамп призупинив торговельні переговори з Канадою та заявив, що запровадить додаткові 10% тарифи на канадський імпорт.

"Я вибачився перед президентом", – сказав Карні журналістам на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї в суботу.

У рекламі було використано серію уривків з виступу колишнього президента Рейгана на національному радіо 1987 року, в якому він стверджував, що тарифи зашкодять економіці Америки.

"Такі торговельні бар'єри шкодять кожному американському працівнику та споживачеві", – сказав Рейган у своїй промові.

Карні сказав, що реклама, яка була профінансована провінцією Онтаріо, "не була б тим, що я б зробив", і додав, що Трамп "ображений" нею.

У п'ятницю Трамп заявив, що Карні вибачився перед ним, і додав, що у них "дуже добрі" стосунки. Але, за його словами, "те, що він зробив, було неправильно".

Карні сказав, що Даг Форд, прем'єр-міністр Онтаріо, який відповідав за рекламу, показав йому ролик заздалегідь, і прем'єр-міністр порадив йому не продовжувати.

Реклама транслювалася під час перших двох ігор Світової серії з бейсболу між командами "Торонто Блю Джейс" та "Лос-Анджелес Доджерс". Форд сказав, що телевізійний ролик зібрав "один мільярд переглядів", а також увагу навіть з Великої Британії та Індії.

Додамо

З моменту вступу на посаду Трамп запровадив тарифи на низку країн, включаючи Канаду.

У США діє 35% тариф на канадські товари, хоча більшість з них звільнені від цього згідно з чинною угодою про вільну торгівлю. Однак деякі сектори мають окремі тарифи, включаючи 50% на сталь та алюміній і 25% на автомобілі.

Цього тижня Трамп звинуватив Канаду у використанні реклами для втручання у майбутню справу Верховного суду США, який розглядатиме питання про законність широкомасштабних тарифів президента на Канаду, Мексику, Китай та десятки інших країн.