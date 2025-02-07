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Премьер Израиля заявил, что Саудовская Аравия «может создать палестинское государство» на своей территории

Премьер Израиля заявил, что Саудовская Аравия «может создать палестинское государство» на своей территории

Киев  •  УНН

 • 11951 просмотра

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Биньямин Нетаньяху заявил, что Саудовская Аравия имеет достаточно земли для создания палестинского государства. Кроме того, он назвал палестинское государство «угрозой безопасности» после событий 7 октября.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Саудовская Аравия имеет достаточно земли, чтобы предоставить палестинцам государство, в интервью на 14-м канале в четверг.

Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил палестинцам создать свое государство в Саудовской Аравии, а не на собственной родине

В интервью 14-му каналу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Саудовская Аравия имеет достаточно территории для создания государства для палестинцев.

Саудовцы могут создать палестинское государство в Саудовской Аравии, у них там много земли

- сказал Нетаньяху.

Глава правительства Израиля также назвал палестинское государство "угрозой безопасности".

После 7 октября? Вы знаете, что это? Было палестинское государство, оно называлось Газа. Газа, возглавляемая ХАМАСом, была палестинским государством, и посмотрите, что мы получили

- заявил он.
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Мы имеем самую масштабную бойню со времен Холокоста

- заявил премьер-министр Израиля.

Напомним,

Министр обороны Израиля приказал подготовить план, который позволит жителям "добровольно покинуть" жителям Газы после поддержки идеи Трампа о превращении сектора в "Ривьеру". План вызвал международное осуждение и критику со стороны ХАМАС.

Трамп и путин могут встретиться в Саудовской Аравии или ОАЭ - Reuters03.02.25, 13:55 • 39095 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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