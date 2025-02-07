Премьер Израиля заявил, что Саудовская Аравия «может создать палестинское государство» на своей территории
Киев • УНН
Биньямин Нетаньяху заявил, что Саудовская Аравия имеет достаточно земли для создания палестинского государства. Кроме того, он назвал палестинское государство «угрозой безопасности» после событий 7 октября.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Саудовская Аравия имеет достаточно земли, чтобы предоставить палестинцам государство, в интервью на 14-м канале в четверг.
Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил палестинцам создать свое государство в Саудовской Аравии, а не на собственной родине
В интервью 14-му каналу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Саудовская Аравия имеет достаточно территории для создания государства для палестинцев.
Саудовцы могут создать палестинское государство в Саудовской Аравии, у них там много земли
Глава правительства Израиля также назвал палестинское государство "угрозой безопасности".
После 7 октября? Вы знаете, что это? Было палестинское государство, оно называлось Газа. Газа, возглавляемая ХАМАСом, была палестинским государством, и посмотрите, что мы получили
Мы имеем самую масштабную бойню со времен Холокоста
Напомним,
Министр обороны Израиля приказал подготовить план, который позволит жителям "добровольно покинуть" жителям Газы после поддержки идеи Трампа о превращении сектора в "Ривьеру". План вызвал международное осуждение и критику со стороны ХАМАС.
Трамп и путин могут встретиться в Саудовской Аравии или ОАЭ - Reuters03.02.25, 13:55 • 39095 просмотров