Прем'єр Ізраїлю заявив, що Саудівська Аравія "може створити палестинську державу" на своїй території

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю Channel 14, що Саудівська Аравія має достатньо землі, щоб надати палестинцям державу.

Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував палестинцям створити свою державу в Саудівській Аравії, а не на власній батьківщині

В інтерв'ю 14-му каналу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що Саудівська Аравія має достатньо території для створення держави для палестинців.

Саудівці можуть створити палестинську державу в Саудівській Аравії, у них там багато землі

Глава уряду Ізраїлю також назвав палестинську державу "загрозою безпеці".

Після 7 жовтня? Ви знаєте, що це? Була палестинська держава, вона називалася Газа. Газа, очолювана ХАМАСом, була палестинською державою, і подивіться, що ми отримали