Прем'єр Ізраїлю заявив, що Саудівська Аравія "може створити палестинську державу" на своїй території
Київ • УНН
Біньямін Нетаньягу заявив, що Саудівська Аравія має достатньо землі для створення палестинської держави. Крім того, він назвав палестинську державу "загрозою безпеці" після подій 7 жовтня.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю Channel 14, що Саудівська Аравія має достатньо землі, щоб надати палестинцям державу.
Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував палестинцям створити свою державу в Саудівській Аравії, а не на власній батьківщині
В інтерв'ю 14-му каналу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що Саудівська Аравія має достатньо території для створення держави для палестинців.
Саудівці можуть створити палестинську державу в Саудівській Аравії, у них там багато землі
Глава уряду Ізраїлю також назвав палестинську державу "загрозою безпеці".
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