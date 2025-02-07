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Прем'єр Ізраїлю заявив, що Саудівська Аравія "може створити палестинську державу" на своїй території

Київ • УНН

 • 46871 перегляди

Біньямін Нетаньягу заявив, що Саудівська Аравія має достатньо землі для створення палестинської держави. Крім того, він назвав палестинську державу "загрозою безпеці" після подій 7 жовтня.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю Channel 14, що Саудівська Аравія має достатньо землі, щоб надати палестинцям державу. 

Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував палестинцям створити свою державу в Саудівській Аравії, а не на власній батьківщині

В інтерв'ю 14-му каналу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що Саудівська Аравія має достатньо території для створення держави для палестинців.

Саудівці можуть створити палестинську державу в Саудівській Аравії, у них там багато землі

- сказав Нетаньягу.

Глава уряду Ізраїлю також назвав палестинську державу "загрозою безпеці".

Після 7 жовтня? Ви знаєте, що це? Була палестинська держава, вона називалася Газа. Газа, очолювана ХАМАСом, була палестинською державою, і подивіться, що ми отримали

- заявив він.
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Ми маємо наймасштабнішу бійню з часів Голокосту

- заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю наказав підготувати план, який дозволить жителям "добровільно залишити" жителям Газу після підтримки ідеї Трампа про перетворення сектору на "Рив'єру". План викликав міжнародне засудження та критику з боку ХАМАС.

Трамп і путін можуть зустрітися в Саудівській Аравії чи ОАЕ - Reuters03.02.25, 13:55 • 40260 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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