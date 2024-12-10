Премьер Израиля дал показания по делу о коррупции: детали
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил в суде в Тель-Авиве, назвав обвинения "океаном абсурда". Его обвиняют в трех делах, связанных с подарками и влиянием на медиа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал показания в суде в Тель-Авиве, где он проходит обвиняемым по делу о коррупции. Политик называет обвинения «океаном абсурда» и отрицает свою вину, передает УНН со ссылкой на ВВС.
«Я ждал восемь лет этого момента, чтобы рассказать правду», - приводит Reuters слова Нетаньяху.
«Но я еще и премьер-министр... Я возглавляю страну, которая ведет войну на семи фронтах. И я думаю, эти два дела могут быть сделаны параллельно», - добавил он.
The Jerusalem Post отмечает, что Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения "океаном абсурда".
Премьер-министр также заявил, что если бы он принял более «левую» позицию, то против него не завели бы уголовное дело.
Добавим
По данным Reuters, Нетаньяху был обвинен в трех делах, связанных с подарками от друзей-миллионеров и якобы в том, что он искал регулятивных услуг для медиа-магнатов в обмен на благоприятное освещение новостей. Он отрицает свою вину и не признает себя виновным.