Премьер Британии Кир Стармер якобы готов уйти в отставку – Daily Mail

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы сообщил близкому окружению о намерении уйти в отставку и уже обсуждает возможные сроки своего ухода с должности. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве и британском Кабинете министров, пишет УНН.

Детали

По словам одного из министров, Стармер "понимает политическую реальность" и считает нынешнюю ситуацию внутри правительства "невыносимой". Источники утверждают, что глава британского правительства хочет покинуть пост "достойно" и самостоятельно определить время объявления об отставке.

Число депутатов-лейбористов, призывающих к отставке Стармера, выросло до 70

В материале отмечается, что часть союзников Стармера призывает его не делать заявлений до дополнительных выборов в Мейкерфилде 18 июня. В то же время другие представители Лейбористской партии опасаются, что затягивание решения может только усилить внутренний кризис в правительстве.

В команде Стармера говорят о конфликтах и потере поддержки

По информации Daily Mail, в последние дни в британском правительстве усилились внутренние конфликты, а сам Стармер якобы чувствует "предательство" со стороны отдельных членов Кабинета министров.

Издание утверждает, что премьера особенно возмутили публичные и непубличные призывы части лейбористов к смене руководства правительства.

Официально правительство Великобритании и канцелярия премьера на данный момент не подтверждали информацию о возможной отставке Кира Стармера.

"Переворот" против Стармера набирает обороты: руководящий орган Лейбористской партии разрешил Бернему баллотироваться на довыборах