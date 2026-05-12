Число депутатов-лейбористов, призывающих к отставке Стармера, выросло до 70

В Великобритании уже 70 депутатов от Лейбористской партии публично призвали премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку или объявить график своего ухода с поста. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным вещателя, количество критиков внутри партии продолжает расти после местных выборов на прошлой неделе. BBC учитывала депутатов, которые сделали соответствующие заявления публично или в интервью.

Председатель партии заявила о поддержке Стармера

Несмотря на внутреннюю критику, председатель Лейбористской партии Анна Терли заявила, что продолжает поддерживать Стармера на посту премьера.

"Я докажу, что скептики ошибаются" - Стармер попытался убедить свою партию поддержать его после провала на выборах

В сообщении в соцсети X она отметила, что "гордится" Стармером, его работой на посту главы правительства и лидерством в партии.

Этот сложный момент не о том, чтобы сдаваться, а о том, чтобы сделать шаг вперед — написала Терли.

Она также добавила, что поддерживает намерения премьера продолжить реализацию политической программы правительства и "принести стране надежду и возможности".

Стармер начинает политическую борьбу, ставя связи с Европой в центр перезагрузки на фоне призывов к отставке