Число депутатов-лейбористов, призывающих к отставке Стармера, выросло до 70
Киев • УНН
Семьдесят депутатов от Лейбористской партии призвали Кира Стармера уйти в отставку. Председатель партии Анна Терли выразила поддержку премьер-министру.
В Великобритании уже 70 депутатов от Лейбористской партии публично призвали премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку или объявить график своего ухода с поста. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По данным вещателя, количество критиков внутри партии продолжает расти после местных выборов на прошлой неделе. BBC учитывала депутатов, которые сделали соответствующие заявления публично или в интервью.
Председатель партии заявила о поддержке Стармера
Несмотря на внутреннюю критику, председатель Лейбористской партии Анна Терли заявила, что продолжает поддерживать Стармера на посту премьера.
"Я докажу, что скептики ошибаются" - Стармер попытался убедить свою партию поддержать его после провала на выборах11.05.26, 14:13 • 2888 просмотров
В сообщении в соцсети X она отметила, что "гордится" Стармером, его работой на посту главы правительства и лидерством в партии.
Этот сложный момент не о том, чтобы сдаваться, а о том, чтобы сделать шаг вперед
Она также добавила, что поддерживает намерения премьера продолжить реализацию политической программы правительства и "принести стране надежду и возможности".
Стармер начинает политическую борьбу, ставя связи с Европой в центр перезагрузки на фоне призывов к отставке11.05.26, 10:21 • 3932 просмотра