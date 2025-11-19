Прекращение огня в Украине возможно «на этой неделе» или в этом месяце: Politico со ссылкой на Белый дом
Киев • УНН
По информации Politico, Белый дом готовится обнародовать новое мирное соглашение для Украины. Высокопоставленный чиновник Белого дома ожидает согласования рамок соглашения до конца ноября, возможно, даже на этой неделе.
Кровавое полномасштабное вторжение РФ в Украину может смениться мирным соглашением между сторонами, и сейчас есть шансы, что соответствующая перспектива воплотится в ближайшее время, пишет Politico, ссылаясь на анонимный комментарий от представителя Белого дома, передает УНН.
Подробности
По информации американского издания Politico, Белый дом в процессе подготовки к тому, чтобы обнародовать новое важное мирное соглашение в контексте войны России против Украины.
Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил корреспонденту издания, что сейчас существуют ожидания, что до конца ноября стороны конфликта, при участии и посредничестве США, согласуют рамки мирного соглашения.
Более того, неназванный представитель официального Вашингтона не исключает, что при благоприятных условиях это произойдет "уже на этой неделе".
Все стороны согласуют рамки для прекращения конфликта
Напомним
В Москве заявили, что после встречи в Анкоридже не было качественных изменений в вопросе прекращения полномасштабной войны России в Украине.
Были обсуждения в Анкоридже. И в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких предложений по Украине, пока никаких новаций.
Европейские лидеры соберутся 18 декабря на последний в 2025 году саммит ЕС для решения вопроса финансирования Украины, чтобы избежать дефицита средств до середины следующего года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала согласовать действия, предупредив о дорогих альтернативах.