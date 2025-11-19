Прекращение огня в Украине возможно «на этой неделе» или в этом месяце: Politico со ссылкой на Белый дом

$42.090.03
12:10
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
11:46
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
11:37
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
11:26
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto
10:05
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Эксклюзив
08:21
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
Эксклюзив
08:06
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
07:42
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
19 ноября, 07:17
Зеленский прибыл в Турцию: какие встречи ожидаютсяPhoto
19 ноября, 05:06
Трамп направил делегацию Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров
публикации
Эксклюзивы
россия ударила по энергетике: в нескольких областях ввели аварийные отключения света19 ноября, 05:59 • 25344 просмотра
В Тернополе 9 погибших, есть пострадавшие в ряде областей: Зеленский показал последствия атаки рф более 470 дронами и 48 ракетамиPhotoVideo07:35 • 13569 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto07:49 • 18129 просмотра
10 человек погибли из-за атаки рф на Тернополь, среди 37 пострадавших двенадцать детей, есть люди под завалами - МВДPhotoVideo08:10 • 21062 просмотра
До 12 возросло число жертв атаки рф на Тернополь, местами в городе превышение хлора в 6,5 раза - мэр09:24 • 11698 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto12:04 • 10987 просмотра
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства18 ноября, 14:26 • 58225 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 76660 просмотра
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Музыкант
Дональд Туск
Украина
Тернополь
Соединённые Штаты
Польша
Черкасская область
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto07:49 • 18234 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 27091 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 28520 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 46037 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 43443 просмотра
Прекращение огня в Украине возможно «на этой неделе» или в этом месяце: Politico со ссылкой на Белый дом

Киев • УНН

 1114 просмотра

По информации Politico, Белый дом готовится обнародовать новое мирное соглашение для Украины. Высокопоставленный чиновник Белого дома ожидает согласования рамок соглашения до конца ноября, возможно, даже на этой неделе.

Кровавое полномасштабное вторжение РФ в Украину может смениться мирным соглашением между сторонами, и сейчас есть шансы, что соответствующая перспектива воплотится в ближайшее время, пишет Politico, ссылаясь на анонимный комментарий от представителя Белого дома, передает УНН

Подробности

По информации американского издания Politico, Белый дом в процессе подготовки к тому, чтобы обнародовать новое важное мирное соглашение в контексте войны России против Украины. 

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил корреспонденту издания, что сейчас существуют ожидания, что до конца ноября стороны конфликта, при участии и посредничестве США, согласуют рамки мирного соглашения.

Более того, неназванный представитель официального Вашингтона не исключает, что при благоприятных условиях это произойдет "уже на этой неделе".

Все стороны согласуют рамки для прекращения конфликта

- подчеркнул источник в комментарии Politico.

Напомним

В Москве заявили, что после встречи в Анкоридже не было качественных изменений в вопросе прекращения полномасштабной войны России в Украине.

Были обсуждения в Анкоридже. И в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких предложений по Украине, пока никаких новаций.

- заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европейские лидеры соберутся 18 декабря на последний в 2025 году саммит ЕС для решения вопроса финансирования Украины, чтобы избежать дефицита средств до середины следующего года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала согласовать действия, предупредив о дорогих альтернативах.

Игорь Тележников

Государственный бюджет
Война в Украине
Европейская комиссия
Белый дом
Вашингтон
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина