Криваве повномасштабне вторгнення рф в Україну може змінитися на мирну угоду між сторонами, і зараз є шанси, що відповідна перспектива втілиться найближчим часом, пише Politico, посилаючись на анонімний коментар від представника Білого дому, передає УНН.

Деталі

За інформацією американського видання Рolitico, Білий дім у процесі підготовки до того, щоб оприлюднити нову важливу мирну угоду у контексті війни росії проти України.

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив кореспонденту видання, що наразі існують очікування, що до кінця листопада сторони конфлікту, за участю та посередництва США, узгодять рамки мирної угоди.

Більше того, неназваний представник офіційного Вашингтону не виключає, що за сприятливих умов це станеться "вже цього тижня".

Всі сторони узгодять рамки для припинення конфлікту - наголосило джерело у коментарі Рolitico.

Нагадаємо

У москві заявили, що після зустрічі в Анкориджі не було якісних змін у питанні припинення повномасштабної війни росії в Україні.

Були обговорення в Анкориджі. І на додаток до того, що обговорювалося в Анкориджі, поки що ніяких пропозицій щодо України, поки що ніяких новацій. - заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков.

Європейські лідери зберуться 18 грудня на останній у 2025 році саміт ЄС для вирішення питання фінансування України, щоб уникнути дефіциту коштів до середини наступного року. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала узгодити дії, попередивши про дорогі альтернативи.