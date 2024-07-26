Возможное прекращение огня будет означать, что у россии будет время для укрепления своих возможностей и усиления своих сил для возобновления нападений на Украину. Как пишет УНН, об этом в интервью Euronews рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Детали

Василий Боднар заявил, что прекращение огня без ухода россии с оккупированных ею территорий в Украине будет означать предоставление другой стороне времени на усиление своих сил для продолжения наступления.

Многие страны предложили идею прекращения огня, но никто не задумывается над тем, что это означает. А это означает, что 25% территории Украины остается под контролем россии и россия получает время для укрепления своих возможностей и усиления своих сил для возобновления нападений на Украину - сказал Боднар.

Он добавил, что для обеспечения мира необходим вывод российских войск и защита международного права.

Боднар подчеркнул, что эта война является продолжением агрессивной политики россии в отношении ее непосредственных соседей, является продолжением конфликтов и войн в Грузии, Молдове и Чечне. Он добавил, что Украина является нынешней мишенью "агрессивной инициативы" россии, направленной на укрепление ее позиций в мире.

Однако Украина продемонстрировала сильную волю и способность сопротивляться россии - добавил посол.

Напомним

Украина может участвовать в мирном процессе, если есть соблюдение двух принципов: никаких договоренностей об Украине без Украины и полное уважение к ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам встречи со своим китайским коллегой Ван И.

МИД Китая заявил о готовности играть конструктивную роль в возобновлении мирных переговоров по Украине. Китай поддерживает политическое урегулирование, но считает, что условия для переговоров еще не назрели.

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В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к лидерам ЕС утверждает, что президент россии путин и лидер Китая Си ожидают, что мирные переговоры между россией и Украиной состоятся до конца года.

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