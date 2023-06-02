Спецпредставитель Китая: мирные переговоры между Украиной и россией могут быть "тяжелыми", но ни одна из стран не "закрыла двери"

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"Из-за кризиса в Украине стороны могут столкнуться со многими трудностями, чтобы сесть за стол и договориться, но мы также должны видеть, что, с другой стороны, стороны не совсем лишены консенсуса", - сказал Ли на пресс-конференции в Пекине после визита в Европу.

Он добавил: "Российская сторона, например, заявила, что россия никогда не выступала против мирных переговоров и всегда поддерживала политическое решение… Украинская сторона также сказала, что она стремится к миру, и я чувствую, что обе стороны не закрыли дверь для мирных переговоров".

Детали

Спецпредставитель Китая, который ранее был послом Китая в россии, заявил, что "риск эскалации" остается "высоким". Он рассказал, что во время своего визита в Киев "ежедневно слышал сирены воздушной тревоги".

"Конфликт зашел в тупик, а поле боя полно неопределенности. Эта ситуация вызывает беспокойство. Если война будет продолжаться, будет только больше катастроф и страданий, пока есть проблеск надежды на мир, мы должны активно работать над этим, вместо того, чтобы позволять конфликту продолжаться и распространяться", - сказал Ли, подчеркнув, что важно продолжать поиск мирного решения войны.

Кроме этого, он прокомментировал материал издания Wall Street Journal, в котором говорилось, что Китай якобы призвал европейские страны согласиться на немедленное прекращение огня при условии, что под контролем россии останутся временно оккупированные территории Украины.

"Это не соответствует фактам", - сказал Ли журналистам, добавив, что "практика распространения ложной информации путем пропаганды конфронтации ради политических интересов является аморальной и очень опасной".

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Ли также подчеркнул важность черноморского зернового соглашения, заявив что оно имеет "большое значение" для глобальной продовольственной безопасности, и подтвердил позицию Пекина по продвижению мирных переговоров.

Добавим

С 15 по 26 мая Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Европейского Союза и россию. Он имел широкие контакты и обмены со всеми сторонами по "политическому урегулированию украинского кризиса".

Напомним

Специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй подвел итоги визита в Европу по политическому урегулированию "украинского кризиса", заявив о "положительном отклике" со стороны всех сторон в отношении усилий Китая по содействию миру и переговорам.