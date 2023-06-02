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Посланець Китаю підбив підсумки візиту до Європи: каже, є "багато консенсусу" і сприйняття мирних зусиль Пекіна

Посланець Китаю підбив підсумки візиту до Європи: каже, є "багато консенсусу" і сприйняття мирних зусиль Пекіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей підбив підсумки візиту до Європи щодо політичного врегулювання "української кризи", заявивши про "позитивний відгук" з боку всіх сторін щодо зусиль Китаю сприяти миру та переговорам, повідомили у МЗС Китаю, пише УНН.

Деталі

Лі Хуей, як вказано, поінформував про спілкування та обмін з лідерами та посадовцями України, Польщі, Франції, Німеччини, ЄС та росії під час візиту, сказавши, що "всі сторони позитивно відгукнулися про зусилля Китаю сприяти миру та переговорам, а також високо оцінили щире бажання та внесок Китаю в сприяння мирного вирішення кризи".

"Нинішня кризова ситуація в Україні все ще сповнена невизначеностей. Китай вважає, що поки є проблиск надії на мир, потрібно докладати активних зусиль. Поки це сприяє полегшенню ситуації та просуванню переговорів, Китай готовий це робити", - ідеться у повідомлення МЗС Китаю за підсумками брифінгу Лі Хуея.

Як вказано, з його слів, Китай продовжуватиме реалізацію принципів "чотирьох необхідностей", "чотирьох єдностей" та "трьох тем роздумів" глави КНР Сі Цзіньпіна по Україні та інші позиції, зміцнюватиме діалог і обміни з усіма сторонами, продовжуватиме будувати консенсус, накопичувати взаємну довіру та сприяти формуванню більшої кількості спільних знаменників для сприяння політичному врегулюванню "української кризи".

При цьому, як пише місцеве видання The Paper, у відповідь на запитання про "розрив" між позиціями Китаю та Європи щодо "української кризи", Лі Хуей сказав, що "насправді Китай і ЄС мають багато консенсусу щодо української кризи".

"У квітні цього року, під час візиту президента Франції Макрона до Китаю, Китай і Франція виступили зі спільною заявою, яка містила багато актуального змісту щодо української кризи, зокрема підтримку обома сторонами всіх зусиль для відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН. Обидві сторони виступають проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об’єкти та підтримують конструктивну роль Міжнародного агентства з атомної енергії у сприянні безпеці мирних ядерних об’єктів. У заяві обидві сторони також підкреслили важливість того, щоб сторони конфлікту суворо дотримувалися міжнародного гуманітарного права", - пише видання, цитуючи відповідь Лі Хуея.

Лі Хуей сказав, що це перша подібна заява, яку Китай зробив з європейською країною.

Доповнення

З 15 по 26 травня Лі Хуей відвідав Україну, Польщу, Францію, Німеччину, штаб-квартиру Європейського Союзу та росію. Він мав широкі контакти та обміни з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання української кризи".

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