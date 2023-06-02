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Посланник Китая подвел итоги визита в Европу: говорит, есть "много консенсуса" и восприятие мирных усилий Пекина

Киев • УНН

 • 376636 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй подвел итоги визита в Европу по политическому урегулированию "украинского кризиса", заявив о "положительном отклике" со стороны всех сторон относительно усилий Китая способствовать миру и переговорам, сообщили в МИД Китая, пишет УНН.

Детали

Ли Хуэй, как указано, проинформировал об общении и обмене с лидерами и должностными лицами Украины, Польши, Франции, Германии, ЕС и россии во время визита, сказав, что "все стороны положительно отозвались об усилиях Китая способствовать миру и переговорам, а также высоко оценили искреннее желание и вклад Китая в содействие мирному разрешению кризиса".

"Нынешняя кризисная ситуация в Украине все еще полна неопределенностей. Китай считает, что пока есть проблеск надежды на мир, нужно прилагать активные усилия. Пока это способствует облегчению ситуации и продвижению переговоров, Китай готов это делать", - говорится в сообщение МИД Китая по итогам брифинга Ли Хуэя.

Как указано, по его словам, Китай будет продолжать реализацию принципов "четырех необходимостей", "четырех единств" и "трех тем размышлений" главы КНР Си Цзиньпина по Украине и другие позиции, укреплять диалог и обмены со всеми сторонами, продолжать строить консенсус, накапливать взаимное доверие и способствовать формированию большего количества общих знаменателей для содействия политическому урегулированию "украинского кризиса".

При этом, как пишет местное издание The Paper, в ответ на вопрос о "разрыве" между позициями Китая и Европы по "украинскому кризису", Ли Хуэй сказал, что "на самом деле Китай и ЕС имеют много консенсуса по украинскому кризису".

"В апреле этого года, во время визита президента Франции Макрона в Китай, Китай и Франция выступили с совместным заявлением, которое содержало много актуального содержания по украинскому кризису, в частности поддержку обеими сторонами всех усилий для восстановления мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН. Обе стороны выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль Международного агентства по атомной энергии в содействии безопасности мирных ядерных объектов. В заявлении обе стороны также подчеркнули важность того, чтобы стороны конфликта строго придерживались международного гуманитарного права", - пишет издание, цитируя ответ Ли Хуэя.

Ли Хуэй сказал, что это первое подобное заявление, которое Китай сделал с европейской страной.

Дополнение

С 15 по 26 мая Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Европейского Союза и россию. Он имел широкие контакты и обмены со всеми сторонами по "политическому урегулированию украинского кризиса".

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