Кулеба спростував, що спецпредставник Китаю закликав Європу визнати окуповані території України російськими
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію зі ЗМІ про те, що спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей у межах свого "турне" країнами Європи закликав до негайного припинення вогню, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
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"Я негайно зв'язався зі своїми колегами в тих столицях, які він (спецпредставник Китаю, - ред.) відвідував, і жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за росією ті території, на яких зараз в Україні росія перебуває", - заявив Кулеба.
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Міністр закликав українців "зберігати холодний розум, здоровий глузд" і запевнив, що з ключовими партнерами Київ має довірливі стосунки.
"Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде", - пояснив він.
Кулеба додав, що Україна продовжить "вести діалог" з Китаєм, оскільки це "важливий співрозмовник".
"Він (діалог, - ред.) вестиметься відповідно до трьох базових принципів. Перший - виключна взаємна повага до територіальної цілісності. Другий - жодні ініціативи, які передбачають будь-які юридичні або фактичні територіальні поступки України ми, в принципі розглядати не будемо. Третій - ніякого замороженого конфлікту", - наголосив міністр.
Раніше
Видання The Wall Street Journal з посиланням на західних чиновників повідомило, що спецпредставник Китаю Лі Хуей, який цього місяця здійснив візити у Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди до негайного припинення вогню в Україні, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій.
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на статтю WSJ, наголосивши, що "будь-який "компромісний сценарій" є "визнанням поразки демократії".