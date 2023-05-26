"Блакитна мрія росії": у ОП відреагували на пропозицію припинення війни, залишивши окуповані території рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на статтю WSJ, у якій йшлося про те, що спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав європейські уряди до негайного припинення вогню в Україні, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій. Радник наголосив, що "будь-який "компромісний сценарій" є "визнанням поразки демократії", передає УНН.
Цитата
"Будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення не всіх територій України та про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, – рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу росії, консервації режиму путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальній політиці.
Все це – блакитна мрія росії. Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?" - наголосив Подоляк на своїй сторінці в Twitter..
Що передувало
Видання The Wall Street Journal, посилаючись на західних чиновників, повідомило, що спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей, перебуваючи з візитами у столицях Європи, закликав до негайного припинення вогню в Україні, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій.
Він також закликав європейські уряди розглядати Китай як "економічну альтернативу Вашингтону" та сказав, що вони повинні "діяти швидко", щоб припинити "конфлікт між росією та Україною, перш ніж він пошириться", повідомили посадовці.