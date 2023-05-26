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WSJ: Спецпредставник Китаю закликав до негайного припинення вогню в Україні, залишивши рф окуповані території

WSJ: Спецпредставник Китаю закликав до негайного припинення вогню в Україні, залишивши рф окуповані території

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Спецпредставник Китаю Лі Хуей, який цього місяця здійснив візити у Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди до негайного припинення вогню в Україні, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій. Про це виданню The Wall Street Journal повідомили західні чиновники, знайомі з переговорами, передає УНН.

Деталі

За словами посадовців, візити Лі "несли чітке повідомлення: союзники США в Європі повинні відстояти свою автономію та закликати до негайного припинення вогню, залишивши у володінні росії ті частини України, які вона зараз окуповує". Дипломат також закликав  європейські уряди розглядати Китай як "економічну альтернативу Вашингтону" та сказав, що вони повинні "діяти швидко", щоб припинити "конфлікт між росією та Україною, перш ніж він пошириться", додали чиновники. 

Офіційні особи, кажучи, що ще "занадто рано" відкидати зусилля Пекіна, поставили під сумнів здатність Китаю діяти у якості чесного посередника у "будь-яких переговорах", враховуючи те, "наскільки тісно" він пов’язаний з москвою. Чиновники заявили, що не вірять, що мир буде можливим, поки росія не виведе свої війська з України.

"Ми пояснили, що заморожування конфлікту не в інтересах міжнародного співтовариства, якщо не буде виведення російських військ", - сказав дипломат, який спілкувався з Лі, додавши, що Лі сказали, що "неможливо відокремити Європу від Америки", і що "Європа не відмовиться від підтримки України".

Інший дипломат вказав: "Вони, ймовірно, перевіряють єдність Заходу і намагаються проявити ініціативу".

Ще один співрозмовник видання зазначив, що основні інтереси Китаю полягають у тому, щоб "росія не програла війну, а москва утрималася від використання ядерної зброї".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай заявив про готовність працювати зі світовою спільнотою у "подоланні кризи" в Україні

Зазначається, що російсько-українська війна стала "центральним фронтом" поглиблення суперництва між демократичним Заходом та авторитарними росією та Китаєм. Як пише WSJ, Пекін став "критично важливим економічним рятівним кругом" для москви, що потрапила під санкції Заходу. 

Видання нагадує, що китайський лідер Сі Цзіньпін відвідав москву та зустрівся з президентом рф володимиром путіним у березні, незабаром після того, як Пекін оприлюднив мирну пропозицію для України. Європейські столиці заявили, що мирна пропозиція Китаю та "його обійми росії" продемонстрували, що Пекін не дотримується нейтральної позиції щодо конфлікту та стоїть на боці кремля.

Західні офіційні особи заявили, що Європа підтримує Вашингтон у думці, що миру в Україні неможливо досягти без виведення російських військ, а європейські уряди стурбовані зв’язками Сі з путіним. Дипломати ЄС заявили, що вони прагнули передати три ключові повідомлення під час зустрічі з Лі: Китай повинен продовжувати тиснути на росію проти використання ядерної зброї; Пекін не повинен надавати росії військову допомогу та має засудити агресію москви. Вони також попросили Лі підтримати міжнародні зусилля щодо безпеки Запорізької АЕС, тимчасово окупованою росією.

Нагадаємо

Генеральний директор з питань політики та безпеки МЗС Франції Фредерік Мондолоні 23 травня в Парижі прийняв спецпредставника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея. Під час зустрічі він наголосив, що Китай може відігравати "конструктивну роль" у відновленні миру в Європі.

Державний секретар МЗС Німеччини Андреас Міхаеліс та спецпредставник Китаю Лі Хуей у Берліні 25 травня обговорили перспективи політичного врегулювання "української кризи". Китайська сторона висловила готовність забезпечувати світ "стабільністю та позитивною енергією".

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