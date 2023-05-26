WSJ: Спецпредставитель Китая призвал к немедленному прекращению огня в Украине, оставив рф оккупированные территории

Детали

По словам чиновников, визиты Ли "несли четкое сообщение: союзники США в Европе должны отстоять свою автономию и призвать к немедленному прекращению огня, оставив во владении россии те части Украины, которые она сейчас оккупирует". Дипломат также призвал европейские правительства рассматривать Китай как "экономическую альтернативу Вашингтону" и сказал, что они должны "действовать быстро", чтобы прекратить "конфликт между россией и Украиной, прежде чем он распространится", добавили чиновники.

Официальные лица, говоря, что еще "слишком рано" отвергать усилия Пекина, поставили под сомнение способность Китая действовать в качестве честного посредника в "любых переговорах", учитывая то, "насколько тесно" он связан с Москвой. Чиновники заявили, что не верят, что мир будет возможен, пока россия не выведет свои войска из Украины.

"Мы объяснили, что замораживание конфликта не в интересах международного сообщества, если не будет вывода российских войск", - сказал дипломат, который общался с Ли, добавив, что Ли сказали, что "невозможно отделить Европу от Америки", и что "Европа не откажется от поддержки Украины".

Другой дипломат указал: "Они, вероятно, проверяют единство Запада и пытаются проявить инициативу".

Еще один собеседник издания отметил, что основные интересы Китая заключаются в том, чтобы "россия не проиграла войну, а москва воздержалась от использования ядерного оружия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай заявил о готовности работать с мировым сообществом в "преодолении кризиса" в Украине

Отмечается, что российско-украинская война стала "центральным фронтом" углубления соперничества между демократическим Западом и авторитарными россией и Китаем. Как пишет WSJ, Пекин стал "критически важным экономическим спасательным кругом" для москвы, попавшей под санкции Запада.

Издание напоминает, что китайский лидер Си Цзиньпин посетил москву и встретился с президентом рф владимиром путиным в марте, вскоре после того, как Пекин обнародовал мирное предложение для Украины. Европейские столицы заявили, что мирное предложение Китая и "его объятия россии" продемонстрировали, что Пекин не придерживается нейтральной позиции по конфликту и стоит на стороне кремля.

Западные официальные лица заявили, что Европа поддерживает Вашингтон во мнении, что мира в Украине невозможно достичь без вывода российских войск, а европейские правительства обеспокоены связями Си с путиным. Дипломаты ЕС заявили, что они стремились передать три ключевых сообщения во время встречи с Ли: Китай должен продолжать давить на россию против использования ядерного оружия; Пекин не должен предоставлять россии военную помощь и должен осудить агрессию москвы. Они также попросили Ли поддержать международные усилия по безопасности Запорожской АЭС, временно оккупированной россией.

Напомним

Генеральный директор по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредерик Мондолони 23 мая в Париже принял спецпредставителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя. Во время встречи он подчеркнул, что Китай может играть "конструктивную роль" в восстановлении мира в Европе.

Государственный секретарь МИД Германии Андреас Михаэлис и спецпредставитель Китая Ли Хуэй в Берлине 25 мая обсудили перспективы политического урегулирования "украинского кризиса". Китайская сторона выразила готовность обеспечивать мир "стабильностью и позитивной энергией".