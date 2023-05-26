"Голубая мечта россии": в ОП отреагировали на предложение прекращения войны, оставив оккупированные территории рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на статью WSJ, в которой говорилось о том, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал европейские правительства к немедленному прекращению огня в Украине, оставив России часть временно оккупированных территорий. Советник отметил, что "любой "компромиссный сценарий" является "признанием поражения демократии", передает УНН.
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"Любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение не всех территорий Украины и о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, – равнозначен признанию поражения демократии, выигрыша россии, консервации режима путина и, как следствие, резкого увеличения конфликтов в глобальной политике.
Все это – голубая мечта россии. Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в "российский медийный сценарий" и затягивать конфликт?" - подчеркнул Подоляк на своей странице в Twitter.
Что предшествовало
Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на западных чиновников, сообщило, что спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй, находясь с визитами в столицах Европы, призвал к немедленному прекращению огня в Украине, оставив россии часть временно оккупированных территорий.
Он также призвал европейские правительства рассматривать Китай как "экономическую альтернативу Вашингтону" и сказал, что они должны "действовать быстро", чтобы прекратить "конфликт между россией и Украиной, прежде чем он распространится", сообщили чиновники.