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Кулеба опроверг, что спецпредставитель Китая призвал Европу признать оккупированные территории Украины российскими

Кулеба опроверг, что спецпредставитель Китая призвал Европу признать оккупированные территории Украины российскими

Киев • УНН

 • 614524 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию из СМИ о том, что спецпредставитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй в рамках своего "турне" по странам Европы призвал к немедленному прекращению огня, оставив россии часть временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Цитата

"Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он (спецпредставитель Китая, - ред.) посещал, и ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за россией те территории, на которых сейчас в Украине россия находится", - заявил Кулеба.

Детали

Министр призвал украинцев "сохранять холодный ум, здравый смысл" и заверил, что с ключевыми партнерами Киев имеет доверительные отношения.

"Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет", - объяснил он.

Кулеба добавил, что Украина продолжит "вести диалог" с Китаем, поскольку это "важный собеседник".

"Он (диалог, - ред.) будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами. Первый - исключительное взаимное уважение к территориальной целостности. Второй - никакие инициативы, которые предусматривают какие-либо юридические или фактические территориальные уступки Украины мы, в принципе, рассматривать не будем. Третий - никакого замороженного конфликта", - подчеркнул министр.

Ранее

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщило, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй, который в этом месяце совершил визиты в Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, призвал европейские правительства к немедленному прекращению огня в Украине, оставив России часть временно оккупированных территорий.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на статью WSJ, отметив, что "любой "компромиссный сценарий" является "признанием поражения демократии".

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Украинские Национальные Новости

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