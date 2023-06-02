Спецпредставник Китаю: мирні переговори між Україною та росією можуть бути "важкими", але жодна з країн не "закрила двері"

ukru
29 березня, 17:57 • 274197 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 368537 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304510 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 339422 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304195 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221619 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206167 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165207 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537155 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175540 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 35140 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 36513 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 26982 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 20003 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 13890 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394365 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537155 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570339 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567322 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205741 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 368540 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175677 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166532 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137408 перегляди
Актуальне
Спецпредставник Китаю: мирні переговори між Україною та росією можуть бути "важкими", але жодна з країн не "закрила двері"

Спецпредставник Китаю: мирні переговори між Україною та росією можуть бути "важкими", але жодна з країн не "закрила двері"

Київ • УНН

 • 318899 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що Україна та росія можуть зіткнутися з "багатьма труднощами", щоб сісти за стіл переговорів, однак додав, що жодна сторона не "закрила двері" для переговорів. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Через кризу в Україні сторони можуть зіткнутися з багатьма труднощами, щоб сісти за стіл і домовитися, але ми також повинні бачити, що, з іншого боку, сторони не зовсім позбавлені консенсусу", - сказав Лі на прес-конференції в Пекіні після візиту до Європи.

Він додав: "Російська сторона, наприклад, заявила, що росія ніколи не виступала проти мирних переговорів і завжди підтримувала політичне рішення… Українська сторона також сказала, що вона прагне миру, і я відчуваю, що обидві сторони не закрили двері для мирних переговорів".

Деталі

Спецпредставник Китаю, який раніше був послом Китаю в росії, заявив, що "ризик ескалації" залишається "високим". Він розповів, що під час свого візиту у Київ "щодня чув сирени повітряної тривоги".

"Конфлікт зайшов у глухий кут, а поле бою сповнене невизначеності. Ця ситуація викликає занепокоєння. Якщо війна триватиме, буде тільки більше катастроф і страждань, доки є проблиск надії на мир, ми повинні активно працювати над цим, замість того, щоб дозволяти конфлікту продовжуватися та поширюватися", - сказав Лі, підкресливши, що важливо продовжувати пошук мирного вирішення війни.

Крім цього, він прокоментував матеріал видання Wall Street Journal, у якому йшлося, що Китай начебто закликав європейські країни погодитися на негайне припинення вогню за умови, що під контролем росії залишаться тимчасово окуповані території України.

"Це не відповідає фактам", - сказав Лі журналістам, додавши, що "практика поширення неправдивої інформації шляхом пропаганди конфронтації заради політичних інтересів є аморальною та дуже небезпечною".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба спростував, що спецпредставник Китаю закликав Європу визнати окуповані території України російськими

Лі також підкреслив важливість чорноморської зернової угоди, заявивши що вона має "велике значення" для глобальної продовольчої безпеки, і підтвердив позицію Пекіну щодо просування мирних переговорів.

Додамо

З 15 по 26 травня Лі Хуей відвідав Україну, Польщу, Францію, Німеччину, штаб-квартиру Європейського Союзу та росію. Він мав широкі контакти та обміни з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання української кризи".

Нагадаємо

Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей підбив підсумки візиту до Європи щодо політичного врегулювання "української кризи", заявивши про "позитивний відгук" з боку всіх сторін щодо зусиль Китаю сприяти миру та переговорам.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.50
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27