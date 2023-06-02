Спецпредставник Китаю: мирні переговори між Україною та росією можуть бути "важкими", але жодна з країн не "закрила двері"

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"Через кризу в Україні сторони можуть зіткнутися з багатьма труднощами, щоб сісти за стіл і домовитися, але ми також повинні бачити, що, з іншого боку, сторони не зовсім позбавлені консенсусу", - сказав Лі на прес-конференції в Пекіні після візиту до Європи.

Він додав: "Російська сторона, наприклад, заявила, що росія ніколи не виступала проти мирних переговорів і завжди підтримувала політичне рішення… Українська сторона також сказала, що вона прагне миру, і я відчуваю, що обидві сторони не закрили двері для мирних переговорів".

Деталі

Спецпредставник Китаю, який раніше був послом Китаю в росії, заявив, що "ризик ескалації" залишається "високим". Він розповів, що під час свого візиту у Київ "щодня чув сирени повітряної тривоги".

"Конфлікт зайшов у глухий кут, а поле бою сповнене невизначеності. Ця ситуація викликає занепокоєння. Якщо війна триватиме, буде тільки більше катастроф і страждань, доки є проблиск надії на мир, ми повинні активно працювати над цим, замість того, щоб дозволяти конфлікту продовжуватися та поширюватися", - сказав Лі, підкресливши, що важливо продовжувати пошук мирного вирішення війни.

Крім цього, він прокоментував матеріал видання Wall Street Journal, у якому йшлося, що Китай начебто закликав європейські країни погодитися на негайне припинення вогню за умови, що під контролем росії залишаться тимчасово окуповані території України.

"Це не відповідає фактам", - сказав Лі журналістам, додавши, що "практика поширення неправдивої інформації шляхом пропаганди конфронтації заради політичних інтересів є аморальною та дуже небезпечною".

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Лі також підкреслив важливість чорноморської зернової угоди, заявивши що вона має "велике значення" для глобальної продовольчої безпеки, і підтвердив позицію Пекіну щодо просування мирних переговорів.

Додамо

З 15 по 26 травня Лі Хуей відвідав Україну, Польщу, Францію, Німеччину, штаб-квартиру Європейського Союзу та росію. Він мав широкі контакти та обміни з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання української кризи".

Нагадаємо

Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей підбив підсумки візиту до Європи щодо політичного врегулювання "української кризи", заявивши про "позитивний відгук" з боку всіх сторін щодо зусиль Китаю сприяти миру та переговорам.