Предсвадебные мероприятия "самой богатой пары Индии": более 50 000 гостей угостили праздничным ужином

Индийский мультимиллиардер Мукеш Амбани проявляет щедрость: в середине недели более 50 000 человек получили угощение в рамках предпраздничных торжеств. С пятницы 1 марта и в последующие дни, в гости к 66-летнему Амбани, состояние которого превышает 114 миллиардов долларов, приедут руководители крупнейших международных компаний, звезды Болливуда, поп-иконы и политики.

От этом сообщает УНН со ссылкой на De Standaard и Spiegel.

Детали

Мукеш Амбани, самый богатый человек Индии, начал празднование свадьбы своего сына с удивительного жеста - в среду вечером более 50 000 человек его родного города получили угощение в рамках предпраздничного торжественного ужина. Хотя фактическая свадьба запланирована на конец этого года, однако уже в ближайшую пятницу, в огромном индуистском храмовом комплексе, который построил Амбани, начинаются общественные мероприятия. Также готовится предсвадебная вечеринка, на которой ждут многочисленных звезд бизнеса, политики и шоу-бизнеса.

Вечеринка будет немаленькая: не менее 21 повара были наняты, чтобы в течение трех дней готовить для 1000 гостей, которые приедут в дом родителей Амбани в Джамнагаре, штат Гуджарат.

Справочно

Мукеш Амбани является главой группы Reliance Industries и, по версии журнала Forbes, самым богатым человеком в Азии с состоянием, эквивалентным примерно 105 миллиардам евро. Шесть лет назад он устроил для своей дочери самую дорогую свадьбу в Индии на сегодняшний день, стоимость которой составила 92 миллиона евро. На вечеринке тогда выступала, среди прочих, американская поп-дива Бейонсе.

Звезды на банкете

В этой раз будут присутствовать многие известные гости: как сообщается, в списке гостей будут такие американские руководители, как Билл Гейтс (Microsoft), Марк Цукерберг (Meta) и Боб Айгер (Disney). Последний только что объявил о слиянии индийского медиа-отдела Disney с отделом Reliance. Говорят, что на мероприятие также была приглашена Иванка Трамп, дочь бывшего президента США Дональда Трампа.

Пока неясно, примет ли участие Хиллари Клинтон. Бывшая первая леди уже присутствовала на свадьбе сестры Ананта Иши в ноябре 2018 года, как и экс-госсекретарь Джон Керри. Тогда гостей не только принимали в Мумбаи и Раджастане, но и был прием на озере Комо в Италии.

На следующие выходные запланировано выступление певицы Рианны. Также выступит американский иллюзионист Дэвид Блейн.

Дресс-код

В дополнение к приглашению гостям прислали дресс-код, состоящий не менее чем из девяти страниц. В нем очень подробно объяснялось, что нужно надеть на все мероприятия, запланированные на выходные.

Обзор:

В пятницу вечером влюбленные и их гости будут наслаждаться коктейльной вечеринкой под названием "Вечер в Эверленде".

В субботу все должны надеть легкую обувь, так как запланирована "прогулка по дикой природе" в заповедник животных (650 акров), принадлежащий жениху.

Кроме того, в субботу вечером гостей просят одеться в "ослепительном стиле дези-романтики".

В воскресенье сначала будет время для повседневного шика, идеального для изучения окрестностей во время "Тропы Таскера".

Заключительным мероприятием станет "Хаштакшар", что переводится как "подпись". На этот раз гости должны будут явиться в традиционных нарядах, таких как шервани и сари.

Еда

21 шеф-повару придется изрядно потрудиться. За три дня они должны приготовить более 2500 блюд из японской, мексиканской, тайской и других кухонь. Таким образом, за время пребывания в отеле гостям ни разу не подадут одно и то же блюдо дважды.

По словам инсайдера, на завтрак гостям предложат на выбор 75 вариантов, а на обед и ужин - 225 и 275 блюд соответственно.

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