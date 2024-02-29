Высокопоставленного чиновника Минобороны, который не задекларировал активы на почти 14 млн грн, отправили под домашний арест
Киев • УНН
Суд наложил арест на 3 транспортных средства и 4 объекта недвижимости общей стоимостью почти 14 миллионов гривен у чиновника Министерства обороны, который не задекларировал состояние, и отправил его под домашний арест.
Суд наложил арест на имущество одного из должностных лиц Министерства обороны, который не задекларировал активы на почти 14 млн гривен, а именно на 3 транспортных средства и 4 объекта недвижимости и отправил его под домашний арест. Об этом пишет УНН со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны центрального региона.
Детали
Сейчас, по ходатайству прокуратуры, на имущество, а именно на 3 транспортных средства и 4 объекта недвижимости в г. Киеве судом наложен арест. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Дополнение
Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.
Напомним,
Аудиторы министерства обороны Украины установили, что воинские части в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение отдельным военнослужащим. Нарушения оценили в 186,6 миллиона гривен.
Высокопоставленного чиновника Минобороны, который не задекларировал активы на почти 14 млн грн, отправили под домашний арест
Суд наложил арест на 3 транспортных средства и 4 объекта недвижимости общей стоимостью почти 14 миллионов гривен у чиновника Министерства обороны, который не задекларировал состояние, и отправил его под домашний арест.
Глава МИД Финляндии предлагает использовать доходы от замороженных активов рф на оружие для Украины
Глава МИД Финляндии предложила использовать средства от замороженных российских активов на закупку дополнительного вооружения и материалов для украинских сил обороны.
"На сильных не нападают": Дуда не верит в войну России против НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не верит, что россия нападет на страны НАТО, поскольку их вооруженные силы хорошо подготовлены и имеют современное оборудование.
Украина и Турция продлили либерализацию грузовых перевозок до окончания войны - Кубраков
Министр инфраструктуры Украины сообщил, что либерализация грузовых перевозок между Украиной и Турцией продлится до конца войны благодаря соответствующему решению министерств инфраструктуры обеих стран.
россияне пытаются пробить украинскую оборону на Авдеевском направлении - Тарнавский
российско-оккупационные войска сосредоточили усилия на Авдеевском направлении, безрезультатно пытаясь штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.
Шри-Ланка возобновит плату за визы для россиян и украинцев и прекратит бесплатное долгосрочное пребывание
Шри-Ланка прекращает выдачу бесплатных долгосрочных виз гражданам россии и Украины, которые прожили в стране более двух лет, и теперь будет взимать плату в размере $50 за 30-дневную визу.
В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР
В Азовском море загорелся российский катер береговой охраны, в результате чего, согласно перехваченным сообщениям, вероятно погибло пятеро российских оккупантов.
В ЕС заявили, что никогда не признают выборы президента рф на оккупированных территориях Украины
Европейский Союз никогда не признает выборы президента россии, которые проводятся в оккупированных регионах Украины, поскольку они нарушают международное право.
Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша
российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области с помощью беспилотника, в результате чего был ранен 18-летний парень.
Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны Косиняк-Камыш
Польша продолжит оказывать военную поддержку Украине в виде финансовой помощи и вооружения, но не будет посылать войска, что подтвердил вице-премьер-министр, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.