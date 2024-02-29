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Высокопоставленного чиновника Минобороны, который не задекларировал активы на почти 14 млн грн, отправили под домашний арест

Высокопоставленного чиновника Минобороны, который не задекларировал активы на почти 14 млн грн, отправили под домашний арест

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 16:31  •  10844 просмотра

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Суд наложил арест на 3 транспортных средства и 4 объекта недвижимости общей стоимостью почти 14 миллионов гривен у чиновника Министерства обороны, который не задекларировал состояние, и отправил его под домашний арест.

Суд наложил арест на имущество одного из должностных лиц Министерства обороны, который не задекларировал активы на почти 14 млн гривен, а именно на 3 транспортных средства и 4 объекта недвижимости и отправил его под домашний арест. Об этом пишет УНН со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны центрального региона.

Детали

Сейчас, по ходатайству прокуратуры, на имущество, а именно на 3 транспортных средства и 4 объекта недвижимости в г. Киеве судом наложен арест. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

 - сообщили в прокуратуре.

Дополнение

Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.

Напомним,

Аудиторы министерства обороны Украины установили, что воинские части в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение отдельным военнослужащим. Нарушения оценили в 186,6 миллиона гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Високопосадовця Міноборони, який не задекларував активи на майже 14 млн грн, відправили під домашній арешт
Senior Defense Ministry official who failed to declare assets worth almost UAH 14 million placed under house arrest
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